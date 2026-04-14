Empiezan a extraer el combustible del yate hundido en Ibiza tras un incendio

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha iniciado este martes la extracción de los hidrocarburos del yate hundido a unos 25 metros de profundidad frente a la entrada del puerto de Ibiza, una operación que se desarrolla "con éxito y en condiciones de seguridad", según ha informado el organismo portuario.

Las tareas, consideradas prioritarias dentro del dispositivo, presentan una especial complejidad tanto por la profundidad a la que se encuentra la embarcación como por las condiciones meteorológicas, que condicionan las labores de buceo y las operaciones marítimas. La APB supervisa en todo momento el desarrollo de los trabajos, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución y minimizar cualquier riesgo para el medio marino.

El operativo de limpieza

Los trabajos iniciados se centran en la extracción de contaminantes y en la limpieza del interior del buque, un paso imprescindible antes de abordar la fase de reflotamiento. El operativo se puso en marcha el pasado sábado con una inspección inicial del pecio mediante un vehículo operado remotamente (ROV), así como con la instalación de barreras de contención para evitar la dispersión de contaminantes. Con anterioridad, ya se había asegurado la zona mediante la colocación de una boya de naufragio debidamente señalizada y barreras absorbentes en el entorno del hundimiento.

Durante el domingo y el lunes pasado, las tareas tuvieron que interrumpirse debido a las condiciones meteorológicas adversas, que impedían tanto las operaciones de buceo como la navegación segura en la zona. Superado este episodio, este martes se ha podido iniciar la fase clave de extracción de hidrocarburos y limpieza del buque. Según ha explicado la autoridad portuaria, si la evolución del estado del mar lo permite, está prevista la instalación de globos de reflotamiento, paso previo a la maniobra principal, que se llevará a cabo en los próximos días.

El reflotamiento del pecio y su posterior remolque hasta el muelle de es Botafoc están previstos para el sábado 17, mientras que el domingo 18 se llevarán a cabo las labores de izado, la puesta en seco de la embarcación y la redacción del correspondiente plan de desguace. Posteriormente, los restos se trasladarán y depositarán en el tacón exterior del dique de es Botafoc, donde quedarán bajo custodia.

Prioridad a la seguridad civil y marina

De cara a la próxima semana, se desarrollará la fase de investigación y peritaje técnico del siniestro. Desde el inicio de la emergencia, la APB ha dirigido las actuaciones en la Zona II portuaria, coordinando a los distintos organismos implicados y priorizando la seguridad de las personas, sin daños personales, y la protección del entorno marino. En la actualidad, el foco operativo se sitúa en la retirada segura del combustible y en la preparación de las maniobras de reflotamiento, que estarán condicionadas por la evolución del estado del mar en los próximos días.

La Autoridad Portuaria de Baleares mantiene activados todos los mecanismos de control y seguimiento y "reafirma su compromiso con una gestión eficaz, segura y respetuosa con el medio ambiente en el ámbito portuario", según ha señalado.