Meteorología
Ibiza y Formentera dicen adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 22 grados esta semana
El lunes comenzó con temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para esta época del año
Ibiza y Formentera dejan atrás la inestabilidad y dan la bienvenida a una semana plenamente primaveral, marcada por el sol, la ausencia de precipitaciones y un progresivo ascenso de las temperaturas que culminará con valores más propios del inicio del verano, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La semana ha comenzado con temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, este escenario cambiará de forma clara a medida que avancen los días, con una subida térmica constante.
El gráfico de previsión muestra cielos despejados prácticamente toda la semana, sin probabilidades de lluvia en todas las jornadas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y los 13 grados, mientras que las máximas irán en aumento desde los 20 grados del inicio de semana hasta alcanzar los 22 grados el domingo.
Fin de semana
A partir del miércoles se consolidará el ambiente estable, con jornadas soleadas y temperaturas que rondarán los 21 grados durante varios días consecutivos. El fin de semana será el punto álgido de este episodio primaveral, con máximas elevadas que, según la Aemet, resultan inusualmente altas para abril y más propias del mes de junio.
En cuanto al viento, soplará flojo en general, con predominio de componente sur a partir de mitad de semana, lo que contribuirá a esa sensación térmica más suave.
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