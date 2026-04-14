Los pescados de Ibiza "menos valorados en restaurantes", estrellas de la Fira del Peix i del Marisc de Sant Antoni

Sant Antoni celebra este sábado desde las 11.30 horas la Fira del Peix i del Marisc, una jornada que reivindica el consumo de especies locales menos conocidas y que contará con actividades, conciertos y degustaciones de tapas durante todo el día. La jornada se desarrollará en el Passeig de ses Fonts, donde se instalarán cinco puestos de restauración que ofrecerán tapas y raciones especiales, tanto de recetas tradicionales ibicencas como de creaciones más innovadoras. Todas ellas, eso sí, se elaborarán con pescado y marisco fresco de la isla. La Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, organizadora del evento junto con el Ayuntamiento, dispondrá de un espacio propio con elaboraciones variadas.

Son algunos de los detalles de la feria que explican José Castelló, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, y Miguel Tur, concejal de Turismo y Desarrollo de la Economía Local de Sant Antoni, durante la presentación del evento, celebrada en el puerto de Sant Antoni, en el muelle de pescadores. Entre redes y llaüts destacan la importancia de recuperar el consumo de especies típicas de la isla. Como ejemplo, sobre la mesa, varios platos con pescado y marisco de la isla.

El pescado local de la isla menos valorado será el principal protagonista de este evento. "Queremos promocionar el pescado del día a día, el que realmente es más popular entre los pescadores", explica José Castelló, que se refiere a pescados como la rascasa, la corva, el bonito o la bacoreta, pescados que, aunque sí son reconocidos, son menos comunes entre los restaurantes. "Son algunas de las especies menos valoradas, aunque son igualmente buenas y siempre se han comido en Ibiza. Sin embargo, parece que a la hora de incluirlos en los restaurantes cuesta un poco", destaca Castelló. El patrón pone de ejemplo platos como el bullit de peix. "Los pescados más populares en los restaurantes para este plato suelen ser el gallo, las roges o el mero", añade. "Nosotros nos centraremos sobre todo en pescados azules, que son los que cuesta más que entren en el mercado y que a la gente joven come menos", afirma Castelló. Por este motivo, cuenta, se decidió ampliar la antigua feria de la langosta, para abarcar más especies y promocionar las que son menos populares. Aun así, no todo será pescado azul y me consta que hay quien traerá sepia", declara.

La VIII Fira del Peix i del Marisc en imágenes / J.A. Riera

Sobre esta evolución de la Feria de la Langosta a la Fira del Peix y Marisc, Miguel Tur explica el objetivo: "Dar más visibilidad a otros productos de calidad con los que trabajan y que consumen día a día nuestros pescadores". El concejal destaca también que este certamen trasciende lo puramente gastronómico para llegar también al turista. "Tenemos un producto de mucha calidad y al final esto se traduce en que la gente que nos viene a ver disfruta de estos platos y nos dejan en buen lugar alrededor del mundo. Se trata de un doble juego de turismo y gastronomía", destaca Tur, quien explica también la importancia de dar visibilidad a los pescadores de la isla y su producto.

La feria contará con las actuaciones musicales de Dublow, Martin Pollar y Chris Nimmo de 13 a 15 horas y de Dj Nells de 15 a 19 horas. Además, también contará con un mercado artesanal a cargo de la Associació Artesanal de Portmany, zona infantil y una paella popular para 150 personas. "El año pasado batimos récord de raciones de paella servida y agotamos todo el producto, también en los puestos de tapas. Queremos invitar a todo el mundo a que de nuevo este año disfruten de nuestros pescados", concluye Tur.