Concurso Escolar
10.000 euros para los alumnos de Sant Josep con mejores ideas para frenar el calentamiento global en Ibiza
El certamen repartirá 10.000 euros entre el alumnado de 6º de Primaria para fomentar la conciencia ambiental en el municipio
El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado las bases de una nueva edición del concurso escolar ‘Sant Josep Net i Sostenible’ para el curso 2025-2026, que este año estará dedicado al cambio climático. La iniciativa invita al alumnado de sexto de Primaria a analizar las causas y consecuencias del calentamiento global, así como a proponer soluciones y estrategias de adaptación desde el ámbito municipal.
El objetivo del certamen es implicar a los estudiantes en la protección del entorno natural y concienciarles sobre los retos que el cambio climático supone para un territorio insular como Ibiza. En el concurso podrán participar todos los grupos de sexto curso de los centros públicos y concertados del municipio, que deberán elaborar una maqueta artística y una presentación audiovisual para defender sus propuestas.
El Ayuntamiento destinará un total de 10.000 euros en premios, con el compromiso de que todos los grupos participantes reciban una dotación económica que deberá invertirse en el propio grupo escolar. La estructura contempla cinco premios principales, con cuantías que oscilan entre los 760 y los 2.000 euros para los mejores proyectos, así como seis accésits de 640 euros para reconocer aspectos como la originalidad, el trabajo de la maqueta o la capacidad educativa de la exposición.
El punto culminante del concurso tendrá lugar el 15 de mayo en el Auditorio Caló de s’Oli. Durante la mañana se entregarán los trabajos y, a partir de las 18.30 horas, los alumnos presentarán públicamente sus proyectos ante el jurado.
Además, el Ayuntamiento abrirá la sala de exposiciones del auditorio durante todo ese fin de semana, del 15 al 17 de mayo, para que las familias y la ciudadanía puedan visitar las maquetas realizadas por los escolares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Probé la recarga energética por el ano en Ibiza y ya no me pongo enferma': Alba Segarra revela su propia experiencia
- Un joven de 20 años sufre una grave lesión cerebral en Ibiza y advierte: 'Nunca camines solo por la noche
- Suspendido un partido de fútbol en Ibiza tras una agresión a un juez de línea
- Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
- El corte de Ignasi Wallis por los 'necesarios' trabajos de reasfaltado genera quejas y molestias en el centro de Ibiza
- Bomberos de Ibiza rescatan a un conductor tras quedar atrapado en su coche en Sant Antoni
- Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
- La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones