En estado grave el hombre de 50 años arrollado por una moto en Ibiza: "No se movía" y "sangraba por la cabeza", según el 061

El hombre atropellado por una moto en la noche del lunes en Ibiza sufrió heridas de gravedad, según ha informado el SAMU 061. La víctima, de 50 años, fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, aunque por el momento no ha trascendido cuál es su evolución.

El suceso ocurrió a las 21.10 horas en la avenida Isidor Macabich, a la altura del cruce con la calle Abad y Lasierra, tal y como adelantó Diario de Ibiza. El centro coordinador de emergencias recibió el aviso de un atropello en el que el peatón, según la alerta inicial, "no se movía" y "sangraba por la cabeza".

Hasta el lugar se desplazó una unidad de Soporte Vital Avanzado, que atendió al herido en el lugar del accidente y posteriormente lo evacuó al centro sanitario con pronóstico grave.

Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un motorista colisionó con el peatón. Testigos presenciales aseguraron que, a causa del impacto, la víctima salió despedida varios metros y que el dispositivo de seguridad llegó a cubrir el cuerpo del afectado debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Local ha señalado, además, que el conductor de la motocicleta no resultó herido y que ni siquiera cayó del vehículo tras el choque.