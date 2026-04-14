Escuelas de verano 2026 en Ibiza: fechas, precios y plazas en Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este martes la nueva edición de las Escuelas de verano 2026, un programa municipal que ofrecerá un total de 450 plazas distribuidas entre los colegios Can Guerxo (Sant Jordi), L’Urgell (Sant Josep) y Ses Planes (Sant Agustí).

Las inscripciones se abrirán el próximo 20 de abril a las 8 horas y podrán formalizarse de forma telemática a través de la web municipal hasta el 27 de abril. La actividad está dirigida a niños nacidos entre 2014 y 2022, es decir, que tienen entre 3 y 12 años. El periodo principal se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto, aunque se han previsto semanas adicionales del 22 al 30 de junio y del 1 al 4 de septiembre para cubrir las necesidades de las familias.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha señalado que "estas escuelas son una alternativa para que los padres puedan conciliar el trabajo con los niños y que los pequeños disfruten del verano".

El horario general será de 9 a 14 horas, con servicios complementarios de matinera desde las 7.45 horas y comedor hasta las 16 horas. En cuanto a las tarifas, para los empadronados el precio será de 190 euros por un mes y 340 euros en pago único por los dos meses, mientras que para los no empadronados será de 250 euros mensuales o 450 euros por todo el periodo. Las semanas extra tendrán un coste de 70 euros para empadronados y de 90 euros para no empadronados. El servicio de matinera costará 30 euros por un mes, 55 euros para todo el verano o 10 euros mediante tiques de cinco días o para semanas extra.

Para la adjudicación de plazas se aplicará un baremo que prioriza el empadronamiento en el municipio, la situación laboral de la unidad familiar y condiciones especiales como familias numerosas, monoparentales o en riesgo social.

"Un servicio accesible"

La coordinadora de Juventud, Iratxe López, ha destacado "el esfuerzo por mantener un servicio accesible" y ha explicado que "seguimos la misma línea de las escuelas de Pascua, ofreciendo ayudas para las familias con más dificultades y bonificaciones para el segundo miembro inscrito". Además, ha indicado que próximamente se abrirán ofertas en el SOIB para contratar el personal necesario.

El programa contempla descuentos del 20% para el segundo miembro inscrito, del 90% para familias numerosas o monoparentales y del 40% para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, además de ayudas específicas para familias en situación de dependencia o riesgo social