Adiós al amianto en las pequeñas empresas de Ibiza y Formentera

Vestalia y la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) han firmado un convenio de colaboración para impulsar la eliminación de amianto en las pequeñas y medianas empresas de Ibiza y Formentera, con condiciones específicas para los asociados de la federación, según han informado ambas entidades en un comunicado.

El acuerdo contempla un 15% de descuento en los servicios para retirar el amianto de Vestalia para las empresas asociadas a Pimeef, así como un servicio de asesoramiento gratuito que incluye orientación sobre los procesos de retirada y el acceso a posibles ayudas y subvenciones.

Según explican en la nota, el convenio responde a un doble objetivo: reforzar la seguridad laboral y proteger la salud pública y el entorno mediante la eliminación de materiales con amianto, en cumplimiento de la normativa vigente, que establece su retirada en determinadas situaciones.

Retirada de amianto

Esta colaboración se enmarca en un contexto normativo relevante en Baleares, donde la reciente regulación urbanística permite la legalización de determinadas edificaciones en suelo rústico siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos la retirada del amianto cuando exista deterioro, riesgo de liberación de fibras o se vayan a realizar obras. Según señalan, este marco "refuerza la necesidad de abordar el desamiantado como paso clave tanto para la adecuación legal de inmuebles como para la protección de la salud".

Ambas entidades destacan que, con esta iniciativa, consolidan su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el fortalecimiento del tejido empresarial local, facilitando el cumplimiento normativo y contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo en las islas.

Vestalia, empresa del Grupo Herbusa, está especializada en trabajos en altura y retirada de amianto, con experiencia en soluciones técnicas orientadas a la seguridad laboral y la protección ambiental. Por su parte, Pimeef representa y defiende los intereses de las pymes de Ibiza y Formentera, promoviendo su desarrollo y competitividad.