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Fiestas en Ibiza

Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària

El Ayuntamiento presenta los actos de unas fiestas cargadas de propuestas culturales, deportivas, infantiles y tradicionales

Doma menorquina en la 'Festes de Maig' de Santa Eulària.

Doma menorquina en la 'Festes de Maig' de Santa Eulària. / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

El calendario de las 'Festes de Maig' de Santa Eulària arrancará a finales de abril y se prolongará durante mayo con conciertos, exposiciones, conferencias, actividades familiares y citas deportivas, aunque será el primer fin de semana de mayo el que concentrará buena parte de los actos más esperados.

25 de abril

10 a 20 horas: Día del Libro con venta de libros y flores, talleres infantiles y firma de libros con escritores y escritoras locales, paseo de s'Alamera.

11 horas: ‘La magia de las palabras’ con Sonrisas Mágicas. A partir de 4 años, paseo de s'Alamera.

12.30 horas: Concierto de las bandas jóvenes a cargo de la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santanyí (Mallorca) y la Banda Juvenil de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, plaza España.

18 horas: ‘Concert petit’ con Anakrònica. Público familiar, paseo de s'Alamera.

20 horas: Concierto de piano a cargo de los alumnos de Vera Sykora, Centro Cultural de Jesús.

27 de abril

17 horas: Taller de caligrafía artística sobre bolsas de tela con Maria Vila. Con inscripción previa. Recomendado de 6 a 16 años. 1,5 horas, biblioteca municipal.

28 de abril

18 horas: Exposición del taller de manualidades de Associació Cultural de Manualitats Dones de Santa Eulària. Hasta el 3 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas, Sala de Exposiciones Sant Jaume 72.

1 de mayo

18.30 horas: Bailes folclóricos canarios a cargo de AMC Timbayba de Lanzarote, plaza España.

20 horas: Acto institucional de entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc, Teatro España.

BENIDORM, 13/02/2026.- Actuación de Funambulista en la segunda semifinal del Benidorm Fest que se celebra este jueves en la localidad alicantina. EFE/RTVE/Roberto Moreno Moya SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Actuación de Funambulista. / RTVE

2 de mayo

16.30 a 20 horas: Inauguración de la exposición de flores y plantas. Entrega de plantas y flores el 2 de mayo de 10 a 13 horas. Información: 971 339 669, Teatro España.

17 horas: Exposición de motos del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera y el Motoclub Tot Terra, calle Isidor Macabich.

17 horas: Exposición de coches clásicos y antiguos del Classic Automovil Club Ibiza, calle Marià Riquer Wallis.

18.30 horas: Inauguración de la feria de mayo, paseo de s'Alamera.

20 horas: Concierto de Ibossim Flamenco, plaza España.

21 horas: Gran concierto de Funambulista, Gira 180º, plaza España.

23 horas: ‘Correpoble’ con DJ Vázquez de La Movida.

24 horas: ‘Correfoc’ con Es Mals Esperits.

3 de mayo

8 horas: Repique de campanas.

9 horas: Exposición monográfica del podenco ibicenco. Organiza: Associació de Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera, plaza España.

10 a 20 horas: Exposición de flores y plantas, Teatro España.

10 horas: Traslado de la imagen de la Virgen del Rosario de la capilla de Lourdes a la iglesia del Puig de Missa acompañada por la Agrupación Musical Esencia.

11 a 19 horas: XVIII Muestra de Coches Personalizados. Racing, demostración de equipos de música con campeonato de sonido y shows, al lado del pabellón municipal.

11 horas: Misa solemne en el Puig de Missa cantada por el Coro de Santa Eulària seguida de baile tradicional con el grupo Es Broll, Puig de Missa.

12 horas: Desfile de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària e inicio de los desfiles de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas acompañados por la Agrupación Musical Esencia, calles de Santa Eulària.

13.30 horas: Exhibición de bailes folclóricos con el grupo AMC Timbayba de Lanzarote. Seguida de baile popular con el Grup de Ball Pagès Es Broll, plaza España.

17.30 horas: Disco Summer Dream by Hippy House, playa de Santa Eulària.

20 horas: Entrega de premios y clausura de la exposición de flores y plantas, Teatro España.

20 horas: Clausura de las exposiciones de coches antiguos, motos antiguas y de la feria de mayo.

Arreglos florales en el Teatro Espanya.

Arreglos florales en el Teatro España. / Vicent Marí

5 de mayo

17 horas: Cuentos. ‘Tráete tus orejas’ con Encarna de las Heras. A partir de 4 años, Centro Cultural de Jesús.

18 horas: Exposición de obras de finales del siglo XIX y principios del XX de la colección municipal (Barrau, Roca, Gil...). Hasta el 23 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas, Sala de Exposiciones Sant Jaume 72.

20 horas: Tertulia del club de lectura de Santa Eulària sobre ‘Te receto un gato’ de Syou Ishida, biblioteca municipal.

6 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Presentación de las rutas y primera ruta. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

20.30 horas: Torneo de backgammon. Inscripciones y eliminatorias el mismo día, Bar restaurante Can Poll.

7 de mayo

17 horas: ‘Un mundo de cuentos’ con Maritza TejeCuentos. A partir de 4 años, biblioteca municipal.

19 horas: Concierto de los alumnos y profesores del IES Xarc, plaza España.

20.30 horas: Final del torneo de backgammon, Bar restaurante Can Poll.

8 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Sesión de beneficios del ejercicio y actividad de ejercicios. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

11.30 horas: Mesa de estimulación cognitiva para personas mayores: ‘Memoria floral’. Inscripciones en el 648 917 412 de Bienestar Social, 4ª planta del edificio de Cultura, Sant Jaume 72.

17 horas: Romería a la Creu d'en Ribes. Concentración en la plaza España.

18.30 horas: Charla de prevención de la Guardia Civil: ‘Plan mayor seguridad’ para personas mayores y familiares, local del Club de Majors de Santa Eulària.

20 horas: Presentación del libro autobiográfico ‘Maldito Lyme’ de Mireia Colomar Guasch, con la asistencia de Conchi Soto, presidenta de la Asociación Eslyme, Teatro España.

9 de mayo

9 a 15 horas: Pesca submarina. V Trofeo Fiestas de Mayo, mérito a la superación Juan Antonio Marí. Pesaje a partir de las 17 horas en el paseo Marítimo - calle Joan Tur Tur. A beneficio de la Asociación Elena Torres. Información e inscripciones: clublaescollera@gmail.com y 679 740 285.

10.30 horas: Conferencia y ruta guiada por el entorno de Can Planetes con Antoni Ferrer Abárzuza. Inscripciones en patrimoni@santaeularia.com, Can Planetes.

12.30 horas: Pequeño concierto del conjunto de metales de la Escuela Municipal de Música, Can Planetes.

20 horas: Teatro. ‘Yo no he sido!!’ a cargo de Attipico. Recomendado para mayores de 12 años. 10 euros en santaeulariadesriu.com/ca/teatre-espanya. Las entradas del anfiteatro estarán disponibles en taquilla, Teatro España.

10 de mayo

10.30 horas: Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España.

12 horas: Teatro musical. ‘Tararea’ de Bressol de Músics. Recomendado de 1 a 3 años. 35 minutos. Sin texto. Entradas: 2 euros en santaeulariadesriu.com, 4 euros en taquilla, Teatro España.

19 horas: Romería con el Coro Rociero de Santa Eulària, seguida de misa en s'Església Vella. Concentración en la capilla de Lourdes.

11 de mayo

10 horas: Mesa de estimulación cognitiva para personas mayores: ‘Memoria floral’. Inscripciones en el 648 917 412 de Bienestar Social, 4ª planta del edificio de Cultura, Sant Jaume 72.

13 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Segunda ruta. Inscripción, concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

15 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Sesión de alimentación saludable y baile. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

19 horas: Conferencia. ‘Pinzellades de tradició. La pintura costumista a Santa Eulària des Riu (1875-1950)’ a cargo de Agatha Martínez, Sala de Exposiciones Sant Jaume 72.

16 de mayo

10.30 a 12.30 horas: Paseo pictórico por los alrededores de Can Planetes con Diana Bustamante. Inscripciones a partir del día 7 de mayo en patrimoni@santaeularia.com

17 de mayo

9 horas: XI Torneo de Petanca Fiestas Primer Domingo de Mayo 2026. Organiza: Club Petanca Llar, instalaciones deportivas.

Juegos infantiles en la calle durante la celebración del Festival Barruguet.

Juegos infantiles en la calle durante la celebración del Festival Barruguet. / J.A. Riera

Del 19 al 22 de mayo

Fiestas Santa Eulària des Riu, es Puig d'en Valls y Jesús

Funciones escolares del XII Festival Barruguet de Teatro Familiar para alumnado de Educación Infantil y Primaria.

20 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Tercera ruta. Inscripción, concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

22 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Ley de dependencia y yoga. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

Del 22 al 24 de mayo

XII Festival Barruguet de Teatro Familiar. Más información en festivalbarruguet.com.

26 de mayo

18 horas: Exposición de los alumnos de la Academia Cando y Torres. Hasta el 31 de mayo. Horario: de martes a sábado de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, Sala de Exposiciones Sant Jaume 72.

27 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Cuarta ruta. Inscripción, concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

29 de mayo

9 horas: Rutas saludables. Sesión de ejercicios y entrega de diplomas. Inscripción en vuestro médico o enfermero. Concentración y organización, Centro de Salud de Santa Eulària.

19 horas: Desfile #Feimmoda Santa Eulària des Riu. Desfile de fin de curso de los diseños realizados por las alumnas de la Asociación de Moda de Ibiza y Formentera, Plaza España.

30 de mayo

20 horas: Flamenco. ‘Miradas’ del ballet Flamenco Puro Ibiza. 10 euros en santaeulariadesriu.com, 12 euros en taquilla, Teatro España.

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31 de mayo

19.30 horas: Concierto del Coro de Santa Eulària. ‘Cuando la tele cantaba’ con la participación de la Escuela de Danza Lorena Riera. Entrada: 10 euros en Bodega Ribas, Peluquería Gonzalo y en taquilla, Palacio de Congresos.

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