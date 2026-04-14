La Consolación se convierte en territorio de arte durante una semana en Ibiza

El centro educativo Nuestra Señora de La Consolación ha inaugurado L’Art a la Consolació, una semana dedicada al espacio de creación, aprendizaje y encuentro con el arte. La propuesta que se prolongará hasta el viernes ha sido concebida como práctica, experimentación y conocimiento directo de distintas técnicas y lenguajes creativos. La agenda reúne propuestas de pintura, modelado, cerámica, arquitectura, moda, fotografía, dibujo científico, historia del arte, patrimonio, animación de personajes e incluso aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a cómo se graba una escena.

Nina Ferrer, profesora de arte y responsable de la coodinación de las actividades junto a Carmen Rodríguez, explicó que el objetivo de estas jornadas es abrir el arte al alumnado desde una perspectiva viva y práctica. “Esta semana está dedicada completamente al arte, en el sentido más amplio”, resumió. La intención, según señaló, es que los estudiantes no se queden únicamente con una aproximación teórica, sino que puedan experimentar en primera persona con diferentes técnicas, materiales y formas de expresión.

Entre los talleres previstos figura el de Silvia San, de Arteca, una arquitecta que trabajará con los alumnos en la creación de una maqueta de la fachada del Montesol. También participa Graciela Miguel, que impartirá un taller de cerámica, mientras que Juan Carlos Tur desarrollará actividades de modelado. También la pintura, con propuestas basadas en la obra de Marta Torres, además de sesiones al aire libre de la mano de Matilde Hernández y Enrique Villalonga. A todo ello se suman las aportaciones del mundo de la moda, con la presencia de diseñadoras como Cata Kin, que ya ofreció una charla sobre los procesos creativos del diseño de moda, junto a Antonia Riera, de Ibimoda.

Arte, materias, saberes y distintas sensibilidades

Rocío Barrantes, también profesora del centro, dirigirá un taller de fotografía con una cámara de fuelle, una propuesta singular que permitirá al alumnado aproximarse a procesos y dispositivos alejados de la inmediatez digital. Desde el área de Biología se desarrollará un taller de dibujo científico, que busca tender puentes entre arte y conocimiento. También el departamento de Historia, con talleres de pintura medieval. La vocación transversal del proyecto es, en este sentido, una de sus grandes fortalezas: el arte aparece como un espacio común capaz de conectar materias, saberes y distintas sensibilidades.

Las jornadas se celebran de martes a viernes y se han organizado de manera que cada curso pueda realizar actividades diferentes. “Cada grupo va a hacer cosas distintas, los primeros van a hacer unas, los segundos otras, los terceros y los cuartos otras, básicamente para poder diversificar”, explicaron desde la organización. Esa adaptación permite que las propuestas respondan mejor a la edad del alumnado, a sus intereses y al grado de complejidad de cada experiencia.

El diálogo entre arte y patrimonio ocupa también un espacio relevante dentro de la programación. Con el alumnado de cuarto de ESO se ha preparado una actividad centrada en la Fundación Tur Costa y el Retablo de Jesús, dos referentes culturales de enorme valor. La propuesta comenzará con una introducción a la Fundación Tur Costa y a la obra de Rafael Tur Costa y Anneliese Witt, a cargo de Marcos Tur, hijo de ambos. Después, el grupo se dividirá en dos partes: mientras unos alumnos permanecerán en la fundación realizando un mural de collage basado en la obra de Rafael Tur Costa, los otros se desplazarán para conocer el Retablo de Jesús, descrito como una de las joyas góticas de Ibiza. Posteriormente, intercambiarán la actividad para que todos puedan completar ambas experiencias durante la misma mañana.

Alumnas del colegio Nuestra Señora de La Consolación en una presentación de baile en La Semana del arte / J.A. Riera

De los artistas invitados:

Marta Torres, pintora ibicenca, vuelve a las aulas de su infancia para compartir su obra y su experiencia con nuevas generaciones. Recordó además que fue precisamente en ese colegio donde empezó a despertar su interés por el dibujo y la pintura. A su juicio, resulta fundamental que los niños crezcan en entornos donde se les anime a crear, observar y expresarse a través de distintas disciplinas. "Hay que alejarse un poco de las pantallas, de los móviles, los ordenadores y las tabletas, para mirar más hacia dentro y descubrir qué quieren expresar realmente". Invitó a los alumnos a pensar qué desean transmitir con sus primeras pinturas, precisamente porque esas primeras obras suelen ser también las más honestas.

La artista explicó que su obra está inspirada en Ibiza, una fuente creativa que atraviesa su trayectoria. “Ibiza es mi fuente de inspiración”, afirmó. Su universo pictórico, tanto en formatos pequeños como en murales, nace de la isla y de su paisaje emocional. Durante estas jornadas, el alumnado ha trabajado a partir de un libro en el que se recogen algunas de sus obras más emblemáticas. A partir de ese material, los niños han realizado piezas propias inspiradas en su pintura. Marta Torres no dirigió personalmente ese taller, pero anunció que regresará el viernes para ver el resultado final y ofrecer su valoración sobre los trabajos realizados.

La pintora ibicenca Marta Torres en Las Jornadas del Arte en el Colegio Nuestra Señora de La Consolación / J.A. Riera

Por otra parte, Juan Carlos Tur, escultor ibicenco, aporta otra de las presencias destacadas de estas jornadas. Con un taller de resina epoxi, reúne una exposición de obras originales realizadas de forma artesanal. El artista se mostró muy agradecido por poder participar en la iniciativa y compartir tiempo con los estudiantes. Explicó que en el taller los alumnos podrán interactuar con él y conocer de cerca cómo trabaja la cerámica, el barro y otros materiales vinculados al modelado. Con herramientas y recursos similares a los que emplea habitualmente para que los jóvenes puedan familiarizarse con ellos y comprender mejor las distintas fases del proceso creativo.

Tur comrpueba el carácter artesanal de su obra. Frente a la expansión de tecnologías como la impresión 3D, defendió la esencia del trabajo manual y el valor del proceso físico en la creación artística. Explicó que sus esculturas se realizan pieza a pieza, desde una estructura interior de metal o alambre, a la que se van añadiendo materiales de relleno como espuma de poliuretano, papel de diario o papel de aluminio para dar volumen. Luego llega la parte más delicada: el modelado con un material de tipo epoxi, semejante al tacto a la plastilina escolar, pero con una exigencia técnica mayor. Al ser un producto de dos componentes, una vez mezclado comienza a endurecerse al cabo de unas horas, de modo que obliga a trabajar con decisión y precisión, sin apenas margen para rectificar.

Recordó que él también comenzó “haciendo monigotes” y jugando con plastilina, y que el progreso no llega por una especie de don mágico, sino “a base de constancia, mucha constancia, mucha práctica”. El mensaje enlaza directamente con la filosofía de las jornadas: desmitificar la creación artística como gesto espontáneo o inaccesible y presentarla como una construcción posible a través del esfuerzo, la observación y el trabajo continuado.

El escultor ibicenco Juan Carlos Tur con su exposición en la capilla del colegio Nuestra Señora de La Consolación / J.A. Riera

En conjunto, las Jornadas del Arte en el Colegio Nuestra Señora de La Consolación dibujan una semana intensa en la que el centro educativo se convierte en laboratorio creativo, lugar de encuentro intergeneracional y ventana abierta a la riqueza cultural de Ibiza. La presencia de artistas locales, la implicación del profesorado, el peso de la práctica y la diversidad de lenguajes convierten la propuesta en una experiencia educativa que va más allá del calendario lectivo habitual.