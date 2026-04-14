El Club Náutico Ibiza confía en recuperar la gestión de su sede: "Nos prepararemos muy fuerte para tener un proyecto ganador"

Los responsables del Club Náutico de Ibiza son optimistas y creen posible recuperar la gestión de su sede, que perdieron hace dos años en favor de Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS). Así lo afirman tras conocer el pliego de condiciones de la licitación del puerto de Mahón (Menorca), que creen que serán similares a la licitación de Ibiza y que ven favorables a sus intereses.

El proyecto del puerto de Menorca, cuyo contrato está valorado en 9,6 millones de euros, se encuentra en fase de recepción de ofertas, por lo que va más adelantado que el ibicenco, que todavía no ha sido convocado. Desde el Club Náutico Ibiza lo consideran un anticipo de "por dónde irán los tiros" en la licitación de Ibiza, que debe publicar en los próximos meses la Autoridad Portuaria Balear (APB),

"El proyecto del puerto de Mahón tiene un pliego de condiciones bastante favorable para que se puedan presentar los clubes náuticos. Se va a puntuar muy positivamente el proyecto deportivo del orden de 35 puntos sobre 100, y entendemos que es un cambio importante respecto al pasado. No va a haber mejoras de canon y hay unas tarifas de referencia bastante contenidas", analiza el gerente del Club Náutico Ibiza, Vicent Canals, a Diario de Ibiza.

De hecho, en el objeto del contrato redactado por la APB para la licitación de Menorca se subraya que las ofertas presentadas deben poner "especial atención al fomento y enseñanza del deporte de base", y destaca su "responsabilidad social en el sector náutico". "Los clubes náuticos somos entidades sin ánimo de lucro que estamos potenciando el deporte y necesitamos que se valoren los proyectos deportivos que estamos ejecutando", reclama Canals.

Hace dos años, cuando el consejo de administración de la APB acordó otorgar a Puertos y Litorales Sostenibles la gestión de unos amarres que habían estado en manos del Club Náutico Ibiza durante 99 años, el organismo público ya adelantó su intención de trabajar en una licitación a largo plazo de entre 20 y 30 años.

Un año más de PyLS

"Una licitación de esa duración te permite planificar correctamente una inversión. Estamos centrados en preparar el nuevo concurso que está a punto de salir, según nos han indicado, y ahí centramos nuestras fuerzas. Nos tenemos que preparar muy fuerte para tener un proyecto que ilusione y que sea el ganador", explica el gerente del Club Náutico Ibiza.

De esta forma, Canals da por hecho que el próximo 5 de mayo se renovará la concesión temporal de PyLS para el tercero y último de los posibles años que estaban contemplados en el contrato firmado en 2024 para gestionar el actual Port Nàutic Ibiza: "El primer año se lo renovaron y entendemos que ahora se lo van a renovar igual".

Por ello, tienen la mente puesta en la nueva licitación, que va a estar "un poco condicionada por el Plan Especial del puerto", que continúa pendiente de su aprobación definitiva. "En las alegaciones se admitió doblar la edificación en tierra para hacer un gimnasio y aulas por el tema deportivo. El Plan Especial está en el último trámite y entendemos que se va a aprobar antes de que salga la licitación, pero es otra de las incógnitas que tenemos. Nosotros estamos centrados en el futuro y el nuevo concurso", reitera Canals.