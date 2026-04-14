El campeón de motonáutica de Ibiza hace saltar la primera alarma por infidelidad en la 'La isla de las tentaciones'

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ya tiene a su primer gran protagonista. Álex, el joven ibicenco, se ha convertido en el primero en hacer saltar la alarma de la tentación tras un momento que ha hecho saltar todas las alertas en Villa Deseo, la casa donde conviven las chicas.

De forma novedosa en el formato, las participantes pudieron ver imágenes del comportamiento de sus parejas durante la primera noche a través de la temida tablet. En ese momento ya había sonado la alarma de la tentación, pero las novias participantes ignoraban a quién correspondía. Fue entonces cuando saltó la sorpresa: la primera alarma la había hecho saltar Álex.

En las imágenes, el ibicenco aparecía participando en un juego junto a sus compañeros y varias solteras en la villa de los chicos. Durante la dinámica, una de las tentadoras tuvo que elegir al chico que más le había gustado hasta ese momento y no dudó en señalar a Álex, al que terminó dándole un chupetón en el cuello ante la mirada de todos.

La reacción de Ainhoa

La reacción de Ainhoa no se hizo esperar. La joven, que ya había mostrado su fragilidad emocional en el estreno, se derrumbó al ver las imágenes. Sin embargo, también dejó claro su límite: ese gesto cruzaba una línea que para ella es inaceptable, motivo por el cual se activó la alarma. En la entrevista previa, la ibicenca había explicado que sólo permitía que a su novio le tocasen las piernas y los brazos. Todo lo demás, para ella suponía una infidelidad.

Lo más llamativo de la situación es que el propio Álex había marcado previamente unas normas muy claras antes de separarse de su pareja. Entre sus límites estaban no hacer amistades en la villa "los amigos están en Ibiza, aquí amigos no se hacen", evitar bailes con las solteras y no entrar en las habitaciones.

Con este primer aviso en Villa Deseo, la historia entre Álex y Ainhoa parece complicarse desde el inicio. La pregunta ahora es inevitable: ¿será capaz la pareja de superar las tentaciones o estamos ante una de las primeras rupturas del programa?