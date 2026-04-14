Baleares es la segunda comunidad más cara de España para alquilar: 18,94 euros por metro cuadrado en marzo

El precio del alquiler sigue por las nubes en Baleares. La comunidad cerró el mes con un precio medio de 18,94 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa como la segunda autonomía más cara del país, solo por detrás de Madrid y por delante de Cataluña. Estos datos se extraen del informe de marzo de 2026 del portal inmobiliario pisos.com.

El estudio refleja además que el alquiler en Baleares subió un 1,05% en comparación con febrero, mientras que el incremento trimestral fue del 1,94%. En términos interanuales, el repunte fue mucho más moderado que en otros territorios y se quedó en el 1,10%, uno de los menores del conjunto autonómico.

Frente al comportamiento general de España, Baleares se mantiene claramente por encima de la media. El informe sitúa el precio medio nacional del alquiler en 14,52 euros por metro cuadrado en marzo, tras una subida mensual del 0,48%, trimestral del 2,18% e interanual del 10,67%. Es decir, arrendar una vivienda en las islas cuesta de media más de cuatro euros por metro cuadrado por encima del promedio estatal.

En el desglose provincial, Baleares también aparece en la parte alta de la tabla nacional. El archipiélago figura como la segunda provincia más cara de España para alquilar, igualmente con esos 18,94 euros por metro cuadrado, solo por detrás de Madrid y por delante de Barcelona, Guipúzcoa y Málaga.

Palma, entre las más caras

La ciudad de Palma también se mueve en niveles muy elevados. El informe le atribuye un precio medio de 19,63 euros por metro cuadrado, lo que la convierte en la cuarta capital de provincia más cara de España para vivir de alquiler, únicamente superada por Barcelona, Madrid y Donostia-San Sebastián.