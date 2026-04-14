Paco Mateos sobre el aumento de la violencia en el fútbol base en Ibiza: "Hay muchos padres que se creen que sus hijos van a ser Messi"

El aumento de la violencia en el fútbol, especialmente en categorías base, ha generado un intenso debate entre aficionados en las redes sociales. Una mezcla entre la preocupación real y el motivo por el que la violencia en el fútbol ha aumentado en los últimos tiempos.

Muchos usuarios coinciden en señalar la responsabilidad de los adultos cercanos a este deporte, muchos son padres de los jugadores. "Hay muchos padres que se creen que sus hijos van a ser futuros futbolistas de élite", apunta Nacho López, en una línea similar a la de Paco Mateos, que critica que "los padres se creen que tienen a Maradona, Messi o Ronaldo y que "saben más que un entrenador", y presionan más de la cuenta desde la grada. También Ana MV considera que el fútbol se convierte en un canal de escape para "gente amargada y reprimida".

Más allá del entorno familiar, algunos van un paso más allá y apuntan a fallos estructurales dentro del propio sistema deportivo. Enrique Fernández reparte responsabilidades entre directivas, entrenadores, árbitros y federaciones, a los que acusa de falta de contundencia: "Sin duda, falta mano dura desde la Federación". En esta línea, varios usuarios reclaman medidas más estrictas, como la suspensión inmediata de partidos ante insultos o violencia, o incluso expulsiones de por vida para quienes no respeten las normas.

Los adultos: principales responsables de las peleas

La falta de educación y valores también aparece como un factor recurrente entre las opiniones expresadas entre los lectores de Diario de Ibiza en las redes sociales. "La falta de educación de los mayores", resume Bartolomé Costa, mientras que Marga Torres lamenta que se pierda la esencia del deporte, especialmente en contextos "donde participan niños". Otros, como Fer Gómez, inciden en la raíz cultural del problema: "El deporte en sí no es tóxico, pero la manera en la que muchos adultos entienden el fútbol sí lo es".

Además, hay quien relaciona estas situaciones con un incremento general de la violencia en la sociedad, no solo se limita al entorno futbolero, sino que se encuentra "en todos los ámbitos". "El mundo está en decadencia", señala Luis Fernández. No faltan tampoco quienes apuntan a factores externos como la seguridad en los partidos o la falta de presencia policial, ni opiniones que señalan elementos políticos o sociales en el debate.

Por otro lado, hay quien tira de sentido del humor e ironía y atribuye el problema a "los alquileres", "las vacunas covid" o la ausencia de discotecas abiertas "para desfogar".

Los usuarios han dejado claro que la violencia en el fútbol base sigue siendo una asignatura pendiente y que para muchos, el verdadero partido se juega en la grada.