Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon

El Santa Eulària Ibiza Marathon obligará a realizar cortes de tráfico en varios puntos de la isla este sábado 18 de abril de 2026, con especial incidencia entre las 15 y las 21 horas, coincidiendo con el paso de las distintas pruebas. La organización ha activado un operativo de información ciudadana en todas las calles afectadas para reducir al máximo el impacto en la movilidad y facilitar a vecinos y conductores los itinerarios alternativos.

Según la información difundida por el evento, se recomienda no utilizar el coche entre las 15 y las 21 horas en las zonas por las que discurren las diferentes distancias. Aun así, se han habilitado planos con vías alternativas de acceso para quienes necesiten desplazarse en vehículo durante esa franja horaria.

La organización recuerda además que, a medida que avance la prueba, el tráfico se irá recuperando de forma progresiva según la zona. También anima a la ciudadanía a salir a la calle y participar activamente en la jornada, apoyando a los corredores durante el recorrido.

Cortes de calles en es Canar

En es Canar, los cortes se realizarán de 15.30 a 21 horas. En el plano informativo se distinguen las calles cortadas, las calles abiertas al tráfico y varias vías en rojo que permanecerán cerradas a la circulación durante el horario indicado. Las vías marcadas en verde permanecerán abiertas, aunque se advierte de que podrían registrar retenciones por el paso del corredor, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

Calles cortadas al tráfico en es Canar / DI

Cortes de tráfico en el Palacio de Congresos

La zona del Palacio de Congresos también estará afectada entre las 15.30 y las 21 horas. El plano señala las vías que se cerrarán al tráfico y las calles por las que sí se podrá circular o estacionar.

Entre las vías abiertas con parking permitido figuran:

C/ Marià Villangómez

C/ Cèsar Puget Riquer

C/ San Lorenzo por la vía de entrada y salida de la zona

por la vía de entrada y salida de la zona C/ Margarita Ankermann

Se trata de uno de los puntos clave del dispositivo, por lo que se recomienda extremar la precaución y consultar previamente el acceso más adecuado.

Zonas cortadas en el Palacio de Congresos / DI

Puig d’en Valls: restricciones y zona sin salida temporal

En Puig d’en Valls, los cortes tendrán lugar de 15.30 a 16.45 horas. En este caso, además de las calles cortadas y las calles abiertas al tráfico, el mapa incluye una zona restringida marcada en amarillo.

La organización advierte de que las zonas en amarillo no tendrán salida durante el horario indicado, por lo que recomienda dejar los vehículos en otras vías para facilitar tanto la salida como la llegada a la zona. Es una de las afecciones más sensibles para los residentes, ya que el acceso quedará condicionado durante buena parte del paso de la carrera.

Calles cortadas en Puig d'en Valls / DI

Santa Eulària: cortes entre las 15.30 y las 21 horas

En el núcleo urbano de Santa Eulària, los cortes también se prolongarán de 15.30 a 21. El plano detalla las calles cerradas y las calles abiertas al tráfico.

Además, se especifica que los vehículos podrán cruzar por C/ San Jaime y por C/ San Lorenzo para poder salir por C/ Ankerman, una información relevante para quienes necesiten atravesar el municipio durante la celebración del maratón.

Cortes al tráfico en Santa Eulària / DI

Santa Gertrudis: doble horario de afectación

La situación más específica se dará en Santa Gertrudis, donde habrá dos franjas diferenciadas de corte:

Calles cortadas de 15.45 a 18.45 horas

Tramo cortado de 11.30 a 18.15 horas

Calles abiertas al tráfico en los puntos señalados en verde

Además, la organización indica que los vehículos que deseen ir a Ibiza o Sant Antoni deberán circular por Sant Rafel, que se presenta como la principal alternativa de paso durante el desarrollo de la prueba.

Calles cortadas en Santa Gertrudis / DI

Recomendación para los conductores de Ibiza este sábado

Con este dispositivo, el Santa Eulària Ibiza Marathon busca minimizar el impacto del evento en la movilidad de la isla, aunque la recomendación principal sigue siendo clara: evitar el uso del coche durante la tarde del sábado en las zonas afectadas.

Quienes no tengan más remedio que desplazarse en vehículo deberán consultar los mapas por zonas y salir con tiempo suficiente, ya que incluso en las vías abiertas puede haber retenciones puntuales. Para el resto, la jornada se plantea también como una oportunidad para disfrutar del ambiente deportivo y animar a los corredores en uno de los eventos más destacados del calendario insular.