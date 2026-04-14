La Asociación de Apicultores, sobre el trágico robo de abejas de Ibiza: "Hace un año ya notamos que faltaba algún cuadro de colmenas"

En la Asociación de Apicultores de Ibiza todavía asimilan el varapalo sufrido este fin de semana en su colonia de abejas autóctonas de Portinatx. El trabajo de seis personas durante los últimos ocho años se ha echado a perder por el robo de once colmenas y trece núcleos de este tipo de abejas, que fueron sustituidos por cuadros vacíos de cera y que supone, además, un riesgo para la pérdida de biodiversidad en Ibiza. "Fue una intervención deliberada y realizada por uno o varios profesionales del oficio de la apicultura", explica el presidente de la asociación, Vicent Marí.

La gravedad del suceso recuerda a Marí otro ocurrido hace aproximadamente un año, cuando echaron en falta algún cuadro en alguna de las colmenas de la colonia. "Hace un año y medio más o menos, dos personas encargadas de manipular las colmenas notaron que faltaba algún cuadro, aunque [el robo] no llegó al punto de esta ocasión. Nos han hecho mucho daño y han tirado por tierra el trabajo de ocho años de seis personas", lamenta Marí.

En 2018, la Asociación de Apicultores de Ibiza inició el Proyecto de Recuperación de la Abeja Autóctona, una iniciativa que califican de "alto valor ecológico, patrimonial y científico". Hasta ahora son los únicos que realizaban este tipo de proyectos en la isla, que tiene como fin salvaguardar la genética de este tipo de abeja, "esencial" para el patrimonio natural de Ibiza, su biodiversidad y equilibrio medioambiental de la isla, advierte Marí. "Creemos que presuntamente se lo habrán llevado a otro apiario que está alejado", cuenta el presidente de la asociación, quien considera que esto puede tener consecuencias "catastróficas" para la supervivencia de la abeja autóctona. "Estas abejas y nuestras reinas tienen un linaje, son abejas autóctonas puras y al extraerlas de la colonia terminará por disolverse dicho linaje", lamenta Marí.

Mínimo dos años de recuperación

Marí estima que la colmena de Portinatx pueda comenzar a recuperar la población de esta abeja en unos dos o tres años. "En ese tiempo podríamos hablar de comenzar a recuperar la población de abejas, pero seguiríamos sin tener los niveles con los que contábamos a comienzos de este año", lamenta. Según explica el presidente de la asociación, en su recuento del 28 de febrero tenían una estimación de 40 colmenas en Portinatx. "Ahora debe de haber vivas unas veinte, que de aquí a unos diez días serán unas cinco o seis", lamenta.

"Han retirado toda la cría de la abeja y la miel y lo han sustituido por cuadros de cera" lamenta, y asegura que posiblemente mueran alrededor de un 80% de las abejas autóctonas de la colonia de Portinatx. Además de las once colmenas y trece núcleos sustraídos, el robo tiene consecuencias inmediatas para el resto de la colonia. "Ya han desaparecido cinco nuevas colmenas y cuatro núcleos y el resto están en una situación crítica", explican. "Al haber robado las crías, el reemplazo de abejas en la colonia corre peligro", denuncia Marí.

Además del tiempo dedicado en esta labor, el presidente explica que el proyecto de protección de la abeja autóctona se llevaba a cabo todo con recursos propios. "No contamos con ninguna ayuda para este proyecto y tampoco contamos con ninguna línea de ayudas a la que poder acudir tras el robo", añade el presidente.

Una abeja muy productora

"La abeja autóctona es una abeja diferente: es más pequeña, de un marrón algo más oscuro y es muy trabajadora, muy limpia, prolífica y productora", destaca Marí sobre la especie. "Es una abeja de aquí, adaptada a la isla", añade.

Además de la colonia de Portinatx, Vicent Marí explica que desde la Asociación comenzaron a distribuir poblaciones de la abeja autóctona de Ibiza por la zona de Sant Vicent de sa Cala. "Se sustituyeron alrededor de quince casetas de abejas por otras con abejas autóctonas", afirma el presidente de la asociación.

El robo fue denunciado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, por parte de la Asociación de Apicultores, que mantiene la investigación abierta. Desde el Consell, por el momento prefieren ser prudentes, aunque afirman haberse interesado por la situación del apiario tras el robo. "Nos hemos interesado por la situación del apiario y un técnico del Departamento de Medio Rural y Marino se ha puesto en contacto con la asociación para conocer los detalles de la información aparecida en prensa y conocer el alcance real de lo sucedido", indican. "Habrá que esperar a la conclusión de la investigación para conocer el alcance de los daños", añaden desde el Consell.