Estas son las dos últimas ferias gastronómicas de Ibiza antes del verano (y sus fechas clave)

Ibiza se prepara para dar la bienvenida a la temporada turística con dos citas imprescindibles para los amantes de la buena comida. Las últimas ferias gastronómicas antes del arranque del verano pondrán el foco en el producto local, el pescado y el marisco como grandes protagonistas.

Feria del marisco y pescado en Sant Antoni

La primera cita será el próximo 18 de abril con la Feria del Marisco y el Pescado en Sant Antoni, un evento que anunciado por la cuenta de Instagram 'Això sí és d'Eivissa'.

Se trata de una oportunidad para degustar productos del mar en un ambiente festivo en el que tanto residentes como visitantes podrán disfrutar de elaboraciones tradicionales vinculadas a la cocina ibicenca.

Fira des Peix

La segunda gran cita tendrá lugar el 25 de abril en Sant Vicent de sa Cala, en el municipio de Sant Joan, con la celebración de la III Fira des Peix a partir de las 12 horas.

Este evento, que alcanza su tercera edición, busca consolidarse como un referente gastronómico en la isla, reuniendo a vecinos, turistas y amantes de la cocina tradicional en torno al pescado como eje central.

Organizada por el Ayuntamiento de Sant Joan junto al Consell de Ibiza, el Grupo Cultural Sant Vicent de sa Cala y Peix Nostrum, la feria tiene como objetivo promocionar el producto de proximidad y reforzar la identidad marinera del municipio.

Durante la jornada, distintos equipos elaborarán propuestas gastronómicas con pescado local, mostrando recetas que destacan la calidad del producto ibicenco y el saber hacer de su cocina tradicional.