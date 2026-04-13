El TSJB rechaza el recurso de la asesina de Sant Antoni y confirma su condena a prisión permanente revisable

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado la condena a prisión permanente revisable para una mujer por provocar un incendio en una vivienda de Sant Antoni con la intención de matar a su exsuegro, que falleció por inhalación de humo. La Sala solo estima parcialmente el recurso para eliminar la condena en costas y mantiene el resto del fallo, que también incluye indemnizaciones por más de 330.000 euros para la viuda y los tres hijos de la víctima.

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de agosto de 2023, cuando la acusada se dirigió de noche al domicilio de los padres de su pareja, situado en Sant Antoni, utilizando una llave que tenía del inmueble. Según recoge la sentencia, una vez dentro “prendió fuego en el sofá de la sala de estar con la intención de que las llamas se propagaran por toda la casa y así causar la muerte” del hombre.

La víctima, de 77 años y con graves problemas de movilidad, dormía en ese momento. El tribunal subraya que la acusada actuó aprovechando su especial vulnerabilidad y el hecho de que ambos moradores estaban dormidos, con el objetivo de asegurar el resultado sin riesgo para ella. Además, prendió un segundo foco en el garaje, junto a un vehículo, para favorecer la propagación del incendio.

El fuego se extendió rápidamente por la vivienda, generando un “gran fuego descontrolado” con abundante humo y calor. El hombre no pudo escapar debido a su estado físico y murió por inhalación de monóxido de carbono tras sufrir quemaduras. En cambio, su esposa logró salvarse ya que la auxilió una cuidadora y vecinos.

Argumentos de la defensa

El jurado consideró probado que la acusada actuó con alevosía sobre una persona especialmente vulnerable, lo que llevó a su condena por un delito de asesinato en concurso con incendio. La Audiencia Provincial de Palma le impuso prisión permanente revisable, con limitaciones para acceder a permisos o al tercer grado hasta cumplir años mínimos de condena, así como indemnizaciones para la familia.

El TSJB rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba falta de pruebas directas, errores en el veredicto y vulneración de derechos fundamentales. La Sala considera que la condena se basa en una prueba indiciaria sólida, destacando especialmente las imágenes de cámaras que sitúan a la acusada en las inmediaciones del inmueble en el momento del incendio, así como su relación con la familia y el móvil.

Según la sentencia, los indicios permiten concluir de forma razonada su autoría, descartando hipótesis alternativas y subrayando que “la prueba de cargo resulta suficiente para enervar la presunción de inocencia”.

No obstante, el tribunal sí corrige un aspecto: elimina la condena al pago de las costas de la acusación particular al no haber sido solicitadas expresamente. Por lo demás, confirma íntegramente la pena y el resto de responsabilidades civiles fijadas en primera instancia. La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Un relato escalofriante

El pasado mes de noviembre, el jurado popular no tuvo ninguna duda de que I.C.N. provocó, en aquella noche veraniega de 2023, el incendio mortal en una vivienda de ses Païsses que acabó con la vida del padre de su exnovio.

En su dictamen recalcó que la mujer, que ahora tiene 63 años, actuó con la "intención de asegurar el resultado letal" del incendio y que ese fue el principal motivo de que lo causara en plena madrugada, cuando tres personas dormían dentro de la vivienda. "Sin asumir riesgo propio y sin que pudieran escapar del fuego", añadieron.

La sentencia ahondaba en lo ocurrido y ofrecía un relato propio de una película de terror, sobre todo por la minuciosidad que exhibió la asesina para acabar con la vida del hombre, aunque no logró su objetivo con la esposa, que logró salvarse gracias al comportamiento heroico de su cuidadora.