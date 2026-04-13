Frita de cerdo, juegos tradicionales de Ibiza y 'bunyols' en la Jornada Pagesa del colegio Can Coix

El colegio Can Coix de Sant Antoni celebrará el próximo sábado 18 de abril, de 11.30 a 16 horas, la IX Jornada Pagesa, una cita abierta a las familias y a toda la comunidad educativa que, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las actividades destacadas del calendario escolar y social del municipio.

La jornada, que tuvo que ser aplazada anteriormente por la amenaza de lluvia, convertirá el centro en un espacio de encuentro para pequeños y mayores, con el objetivo de acercar las tradiciones y la cultura de Ibiza a los más jóvenes de una forma participativa y cercana.

Durante la mañana y el mediodía, los asistentes podrán disfrutar de talleres y juegos tradicionales como el tiro con honda, juegos populares, pintacaras, una ruleta de la suerte y actividades de castillos dirigidas a los más pequeños.

El programa incluye además distintas actuaciones culturales, entre las que figuran una batucada a cargo del alumnado de sexto curso, la animación musical de Miquel Moyà y una muestra de ball pagès con colles y sonadors del municipio que pondrán ambiente festivo a la jornada.

Mira aquí las imágenes de la Jornada Pagesa en el CEIP Can Coix de Sant Antoni / Vicent Marí

También habrá una exposición de trabajos realizados por el alumnado, un puesto de buñuelos, concursos populares como el del peso justo y las bitlles, así como una rifa solidaria con numerosos premios. En el apartado gastronómico, los asistentes podrán degustar productos tradicionales como frita de cerdo, sobrasada torrada y pan con sobrasada o queso a precios populares. La entrada a la fiesta tiene el precio simbólico de un euro.

La recaudación obtenida se destinará a la creación y mejora de espacios de lectura en el centro, con la finalidad de fomentar el hábito lector y generar entornos más acogedores para el aprendizaje y el bienestar del alumnado.

La IX Jornada Pagesa está organizada por el colegio Can Coix con la colaboración de la asociación de familias de alumnos del centro, el Ayuntamiento de Sant Antoni y diferentes entidades y empresas de la isla. Desde el centro destacan que esta cita quiere seguir siendo “mucho más que una fiesta escolar”, al convertirse en un punto de encuentro entre escuela, familias y municipio en torno a la tradición, la educación y la convivencia.