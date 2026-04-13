Un famoso dj destapa su pasado en Ibiza: autostop, vivir en el bosque y noches en Amnesia repartiendo 'flyers'

El icónico dj alemán Sven Väth ha desvelado uno de los capítulos más desconocidos de su vida en una entrevista para Repeat Ibiza, donde recuerda cómo fueron sus primeros pasos en la isla mucho antes del lujo, los festivales masivos y las mesas VIP.

Una Ibiza salvaje: vivir en el bosque y empezar desde cero

“Me escapé de casa y me quedé tres meses en Ibiza, en el bosque. Allí me creé como un pequeño hogar”, explica. Durante ese tiempo, descubrió la vida nocturna de la isla desde dentro… aunque no de la forma más convencional. “Empecé a repartir flyers, a trabajar para los clubes, intentando colarme cuando era más joven. Al final lo conseguí”.

El momento que lo cambió todo: Amnesia y Dj Alfredo

El punto de inflexión llegó en Amnesia Ibiza, uno de los templos de la electrónica. Allí conoció las sesiones de Dj Alfredo, que marcarían su futuro. “Dios mío, era mágico. Era un club al aire libre, con una preciosa pirámide de cristal en la entrada”, recuerda. Según Väth, la experiencia era completamente única: “Había rituales en la pista de baile: rock and roll, Grace Jones, hippies, gente rica, amantes de la música… todo mezclado”.

El origen de una revolución musical

Aquella Ibiza poco tenía que ver con la actual. A finales de los 80 aún no existían géneros como el techno o el house tal y como los conocemos hoy. “Era italo disco. Antes había rock psicodélico, percusión africana… todo se sentía muy puro y auténtico”, explica.

Fascinado por la energía de la isla, al año siguiente decidió compartir su descubrimiento: “Llevé a todos mis amigos y les decía: ‘Esta isla tiene un espíritu completamente loco’”, concluye.