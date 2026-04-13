Justicia
Seis meses por robar un coche tras sacar a la fuerza al conductor
La Audiencia confirma la pena dictada en primera instancia para dos personas que sustrajeron un Mercedes en el puerto de Sant Antoni
La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena a seis meses de prisión impuesta a dos acusados por el robo de un vehículo con violencia en el puerto de Sant Antoni.
El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por uno de los condenados y ratifica íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza.
Los hechos se remontan a la tarde del 25 de agosto de 2016, cuando los dos acusados se en-contraban en el aparcamiento del puerto de Sant Antoni.
Otra detención por drogas
Según considera probado la sentencia, uno de ellos sacó por la fuerza del interior del coche a la persona que lo estaba utilizando, mientras su acompañante aprovechaba la situación para subirse al vehículo y huir con él.
El coche, un Mercedes propiedad de una empresa, fue recuperado posteriormente, aunque sufrió daños cuya cuantía no llegó a ser valorada pericialmente.
Además del robo del vehículo, la sentencia recuerda que una de las acusadas fue detenida dos días después por un delito contra la salud pública, tras ser sorprendida vendiendo cocaína y MDMA en otro aparcamiento de Sant Antoni, hechos que fueron juzgados en un procedimiento distinto.
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