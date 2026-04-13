Seis meses por robar un coche tras sacar a la fuerza al conductor

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena a seis meses de prisión impuesta a dos acusados por el robo de un vehículo con violencia en el puerto de Sant Antoni.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por uno de los condenados y ratifica íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza.

Los hechos se remontan a la tarde del 25 de agosto de 2016, cuando los dos acusados se en-contraban en el aparcamiento del puerto de Sant Antoni.

Otra detención por drogas

Según considera probado la sentencia, uno de ellos sacó por la fuerza del interior del coche a la persona que lo estaba utilizando, mientras su acompañante aprovechaba la situación para subirse al vehículo y huir con él.

El coche, un Mercedes propiedad de una empresa, fue recuperado posteriormente, aunque sufrió daños cuya cuantía no llegó a ser valorada pericialmente.

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Además del robo del vehículo, la sentencia recuerda que una de las acusadas fue detenida dos días después por un delito contra la salud pública, tras ser sorprendida vendiendo cocaína y MDMA en otro aparcamiento de Sant Antoni, hechos que fueron juzgados en un procedimiento distinto.