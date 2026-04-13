Sant Josep inicia la limpieza de los restos del yate en la Xanga y Platja d’en Bossa

El Ayuntamiento de Sant Josep cerró y a las pocas horas reabrió ayer al baño el tramo de Platja d’en Bossa donde han llegado restos quemados y de combustible del yate incendiado el viernes por la tarde en la bocana del puerto de Ibiza. El Consistorio tomó esta decisión al mediodía, después de comprobar que la contaminación «no presenta peligro para la ciudadanía ni tiene ninguna incidencia relevante para el medio ambiente», según indicó en un comunicado de prensa.

Bolsas con restos del barco incendiado recogidos por algunos propietarios de varaderos. | J.A.C.

Momentos antes, inspeccionaron esta playa y la zona de sa Xanga el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig; la concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú; el director general de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz; y el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, acompañados de técnicos municipales y agentes de medio ambiente del Govern. Tras esta evaluación in situ, tanto Roig como Gárriz coincidieron en restar gravedad a los posibles efectos de esta contaminación.

Señal de advertencia en la Xanga, ayer por la mañana. | J.A.C.

Evaporación

Detalle de un trozo del yate en Platja d’en Bossa. | J.A.C.

«Gran parte del combustible que llevaba el barco se quemó durante el incendio; por lo tanto, no tenemos manchas de combustible, sino irisaciones de gasoil en superficie. Es una película muy fina que se va evaporando», indicó Gárriz.

Madera quemada del barco arrastrada hasta la orilla. | J.A.C.

Precisamente, el fuerte olor a combustible que se percibía el sábado en la zona, y que ayer permanecía en la Xanga, se debe «a un fenómeno positivo, que es la evaporación de ese gasoil», según detalló el director de Emergencias.

En cambio, aún permanecen claramente visibles los restos de madera y fibra quemados que tiñen la orilla y se acumulan en varios puntos de Platja d’en Bossa y la Xanga. Por este motivo, el Ayuntamiento de Sant Josep emprenderá esta mañana un dispositivo extraordinario de limpieza manual para retirar todos estos residuos sólidos.

El Consistorio cobrará los gastos de esta campaña a los responsables de la embarcación, que pueden oscilar entre unos 10.000 y 15.000 euros, según la estimación inicial del alcalde. No obstante, Platja d’en Bossa ya quedó reabierta tras permanecer cerrada desde primera hora, ya que «las condiciones del baño son seguras tanto para los usuarios como para el medio ambiente», aseguró Sant Josep en su comunicado posterior.

Reflotamiento

Por otra parte, Gárriz recordó que, como el accidente se produjo en la bocana del puerto, la Autoridad Portuaria de Balears es la entidad que se hace cargo de activar el plan de emergencia interior y de la contaminación marina. En este sentido, lamentó que el mal estado del mar dificultó la contención del combustible en superficie, por lo que este acabó arrastrado al sur de Platja d’en Bossa y la Xanga por el viento de Levante.

De la misma manera, el capitán marítimo informó de que la Autoridad Portuaria ya había requerido al propietario para que reflotara la embarcación. No obstante, esto tampoco podrá llevarse a cabo hasta que mejoren las condiciones meteorológicas, precisó Gárriz.

Respusta ante el incendio

Este episodio de contaminación en litoral josepí se originó tras el incendio declarado a última hora de la tarde del pasado viernes en un yate de unos 20 metros de eslora, dedicado a servicios de chárter. El accidente tuvo lugar a escasos metros de s’Illa Negre, en la bocana del puerto.

La gran columna de humo negro generó alarma en la ciudad y movilizó a los servicios de emergencias, que recibieron el aviso a las 19.55 horas desde el puerto deportivo Botafoc Ibiza.

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En la embarcación se encontraban seis personas y dos tripulantes, de 26 y 29 años, que resultaron heridos leves y fueron atendidos por los servicios médicos en el lugar, sin necesidad de traslado hospitalario.