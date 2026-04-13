El retiro más perruno de la temporada llega a Ibiza

Nobu Hotel Ibiza Bay ha presentado ‘Paws and Presence’, su primer retiro de bienestar pensado para disfrutar junto a perros, una propuesta desarrollada en colaboración con Camilla Wellness Sheeley, fundadora de Glowments, conocida como la "sirena de la vibración". El programa nace con la idea de que el bienestar también puede surgir de la conexión, la calma y los momentos compartidos con los compañeros caninos.

Ubicado en la bahía de Talamanca, junto los humedales protegidos de ses Feixes y una playa apta para perros con sendero costero, el retiro "refuerza la vinculación del establecimiento con el entorno natural, la comunidad y la esencia de Ibiza".

La iniciativa se enmarca en la filosofía pet friendly del hotel y amplía el espíritu de Tails of Talamanca, su experiencia canina diseñada con el mismo nivel de atención al detalle que reciben el resto de huéspedes. Además, el compromiso del establecimiento con el bienestar animal "se refleja en su colaboración continuada con sa Coma, el refugio municipal de perros de Ibiza, una relación que comenzó hace cuatro años con el lanzamiento del Dog Spaw".

Desde el hotel recuerdan, entre otras historias, la de Thor, un perro cuya visita a Ibiza Bay el año pasado terminó con su adopción definitiva, como ejemplo del impacto que puede tener una hospitalidad vinculada a valores sociales y de bienestar animal.

Camilla Sheeley, fundadora de Glowments Wellnes / Carmela Díaz

Tiempo de calidad con tus mascotas

El retiro invita a desacelerar, reconectar y compartir tiempo de calidad a través de experiencias pensadas para cuidar el cuerpo, la mente y el vínculo con las mascotas. La propuesta gastronómica ocupa un papel destacado, con la cocina de Nobu como uno de los ejes de la estancia y con un menú canino específico elaborado por el chef ejecutivo Enrico Maimonte en colaboración con veterinarios locales.

La experiencia, de cuatro noches, incluye alojamiento de lujo para huésped y perro, desayuno y comida diaria en Chambao By the Beach, un tratamiento en Ibiza Bay Spa by Six Senses y una cena omakase de cinco pases en Nobu. A la llegada, los participantes reciben detalles de bienvenida, amenities personalizadas, juguetes, señalización de “doggy do not disturb” (perrete, no molestar) y colchones de espuma viscoelástica para sus mascotas.

Fotografía de los tratamientos para perros ofrecidos en el hotel / Carmela Díaz

El programa incorpora además actividades compartidas como un almuerzo Canine à la Carte, picnic en la playa, tratamientos Dog Spaw, sesiones de Doggy & Human Sunset Yoga, encuentros de Sound Healing en el Sea Deck y circuitos caninos en la playa.

Con esta propuesta, Nobu Hotel Ibiza Bay pone el foco no solo en el bienestar, sino también en el sentido de pertenencia: entre personas, con la isla, con la comunidad y con sus perros.

El precio parte de 1.600 euros por persona en habitación doble para el retiro completo, o 400 euros por persona y noche. En habitación individual, la tarifa arranca en 2.140 euros por persona por la experiencia completa, o 535 euros por persona y noche. El retiro se celebrará del 27 de septiembre al 1 de octubre.