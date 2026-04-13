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Un puente fugaz entre ses Illetes y s’Illa des Forn

Un puente fugaz entre ses Illetes y s’Illa des Forn | CÉSAR NAVARRO

Un puente fugaz entre ses Illetes y s’Illa des Forn | CÉSAR NAVARRO

Redacción Ibiza

El temporal ha creado una lengua de tierra que une el litoral de ses Illetes con el islote de s’Illa des Forn, en Formentera. La imagen muestra este paso natural, visible solo en contadas ocasiones, en uno de los puntos más reconocibles del litoral formenterense.

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