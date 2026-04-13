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El PP de Ibiza se marca como meta una tercera legislatura en el Consell en su congreso insular

El PP de Ibiza presenta las ponencias de su V Congreso Insular y reivindica su objetivo de “afianzar el gobierno insular”, además de “revalidar” los ayuntamientos y ganar peso en el Parlament

Marcos Serra, Tania Marí, Marilina Ribas y Carmen Ferrer han presentado el congreso

Marcos Serra, Tania Marí, Marilina Ribas y Carmen Ferrer han presentado el congreso / PP

Redacción Ibiza

Ibiza

El PP de Ibiza ha presentado este lunes las ponencias que se debatirán en su V Congreso Insular, previsto para el próximo sábado, en una cita con la que, según ha subrayado la formación, busca “consolidar su proyecto político”, “reforzar su presencia institucional” y sentar las bases de su estrategia para los próximos años.

La presentación ha corrido a cargo de la presidenta del Comité Organizador, Marilina Ribas, acompañada por Carmen Ferrer, Marcos Serra y Tania Marí, responsables de las distintas ponencias. Desde el PP de Ibiza han enmarcado este congreso en la antesala del próximo ciclo electoral y lo han definido como un espacio para fijar prioridades políticas y orgánicas de cara al futuro inmediato de la isla.

En este contexto, el PP de Ibiza ha asegurado que la cita se celebra “con la vista puesta en el próximo ciclo electoral” y con el objetivo de “ir a por una tercera legislatura de gobierno en el Consell, revalidar nuestros gobiernos municipales y aportar más diputados al Parlament”. La formación ha querido dejar claro, además, que los textos que se debatirán “no son un programa electoral”, sino “el cuerpo estratégico del partido insular para los próximos años”, centrado en las cuestiones que considera esenciales para Ibiza.

En el plano social, el PP de Ibiza ha destacado que la ponencia coordinada por Tania Marí pone el foco en “los servicios públicos fundamentales”. En este sentido, el partido ha remarcado que “familia, educación, sanidad y servicios sociales son los grandes vectores del estado de bienestar en nuestra isla y merecen un tratamiento específico”.

Por su parte, en la ponencia política, el PP de Ibiza ha defendido su apuesta por “modernizar las políticas” para hacer frente a desafíos como “la vivienda, la movilidad, el turismo y la competitividad de nuestra economía”. La formación también ha reivindicado su gestión institucional al recordar que “somos gobierno” y que, aunque asume las dificultades que ello implica, también quiere “poner en valor lo que hemos hecho”.

"Un partido abierto"

En el apartado organizativo, el PP de Ibiza ha incidido en su voluntad de reforzar la participación interna. Según ha recalcado la formación, lleva tiempo construyendo “un partido abierto” en el que las decisiones “las adoptamos entre todos”. En esa línea, ha anunciado que impulsará nuevos mecanismos para ampliar el debate interno y mejorar tanto la transparencia como la estructura de toma de decisiones, con nuevas figuras de coordinación, vicesecretarías, secretarías ejecutivas y órganos de control como el Comité de Afiliaciones.

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Con todo ello, el PP de Ibiza sostiene que reafirma su compromiso con “la participación, la transparencia y la mejora continua de su proyecto político” para responder a los retos actuales y futuros de la isla.

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