La pareja de Ibiza que entra en ‘La Isla de las Tentaciones’: "no me olvidaré de ti"… y una medalla que lo cambia todo
Los jóvenes muestran los objetos personales que se llevan al programa
La nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' arranca esta noche a las 21.45 horas en Telecinco y ya ha comenzado a generar expectación con las historias de sus participantes. Entre las cinco parejas que pondrán a prueba su amor se encuentran los ibicencos Álex Palau y Ainhoa J. Gómez, ambos de 23 años.
Los objetos más personales para mantenerse unidos
Antes de separarse para convivir con los solteros y solteras del programa, la pareja ha revelado qué objetos se llevarán para acordarse el uno del otro durante la experiencia.
Ambos coinciden en un símbolo muy especial: una pulsera esclava que tienen en común, cada uno con la cara del otro grabada. “Me la llevo para acordarme de sus ojitos todos los días, cada vez que me olvide de él”, comenta Ainhoa, desatando una reacción inmediata de Álex: “¿Pero te vas a olvidar de mí? Te ha traicionado el subconsciente”.
Además, Álex ha optado por llevar una foto de una de las primeras veces que quedaron, mientras que Ainhoa apuesta por varios recuerdos cargados de emoción: un peluche impregnado con su colonia y una camiseta de aquella primera cita.
Un detalle inesperado
Por su parte, Álex también sorprende con un objeto poco habitual: “Yo llevo la medalla de cuando gané el campeonato del mundo de motonáutica”. Aunque no es un recuerdo directamente relacionado con su pareja, demuestra un logro personal importante que quiere tener presente durante el programa.
Con estos objetos cargados de significado, la pareja de Ibiza se enfrenta a una de las experiencias más intensas de la televisión, donde la confianza y la tentación serán puestas al límite desde el primer momento.
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