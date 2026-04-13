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Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso de 98 metros cuadrados por 550.000 euros

La vivienda, situada en una primera planta con ascensor, cuenta con dos dormitorios, dos baños y una terraza, aunque la cocina necesita reforma

Vista del salón.

Vista del salón. / Tucasa.com

Redacción Digital

Ibiza

El portal inmobiliario Tucasa.com anuncia la venta de un piso situado en la calle Josep Tur i Llaneras, en una primera planta, por 550.000 euros, tras una rebaja de 40.000 euros respecto a su precio inicial de 590.000.

Según figura en el anuncio, la vivienda tiene 98 metros cuadrados construidos y 88 útiles, lo que sitúa el precio en 5.612 euros por metro cuadrado. El inmueble se encuentra en buen estado de conservación y se distribuye en salón comedor, dos dormitorios, dos baños, una cocina independiente a reformar y una terraza.

El piso forma parte de un edificio con ascensor y dispone de suelos de gres y ventanas de madera. El anuncio destaca su "excelente ubicación" y subraya su cercanía a todo tipo de servicios e infraestructuras, como centros educativos, supermercados, farmacias, comercios y zonas verdes.

Terraza.

Terraza. / Tucasa.com

Además, la vivienda está bien comunicada por carretera, con acceso próximo a la EI-20, y cuenta con transporte público cercano, con paradas de autobús en el entorno de la calle de Jacint Aquenza.

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Otro de los aspectos que resalta el anuncio es que la operación se ofrece sin comisión para el comprador.

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