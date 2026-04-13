Oportunidad en Ibiza: a la venta un piso de 98 metros cuadrados por 550.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com anuncia la venta de un piso situado en la calle Josep Tur i Llaneras, en una primera planta, por 550.000 euros, tras una rebaja de 40.000 euros respecto a su precio inicial de 590.000.

Según figura en el anuncio, la vivienda tiene 98 metros cuadrados construidos y 88 útiles, lo que sitúa el precio en 5.612 euros por metro cuadrado. El inmueble se encuentra en buen estado de conservación y se distribuye en salón comedor, dos dormitorios, dos baños, una cocina independiente a reformar y una terraza.

El piso forma parte de un edificio con ascensor y dispone de suelos de gres y ventanas de madera. El anuncio destaca su "excelente ubicación" y subraya su cercanía a todo tipo de servicios e infraestructuras, como centros educativos, supermercados, farmacias, comercios y zonas verdes.

Terraza. / Tucasa.com

Además, la vivienda está bien comunicada por carretera, con acceso próximo a la EI-20, y cuenta con transporte público cercano, con paradas de autobús en el entorno de la calle de Jacint Aquenza.

Otro de los aspectos que resalta el anuncio es que la operación se ofrece sin comisión para el comprador.