Los 'openings' disparan los vuelos entre Ibiza y Madrid con 12 trayectos de refuerzo de Iberia Express

Ibiza afronta uno de sus primeros grandes fines de semana de la temporada con un refuerzo aéreo desde Madrid. Iberia Express ha anunciado 12 vuelos adicionales entre la capital y la isla del 24 al 26 de abril, coincidiendo con el arranque de la temporada de verano y la celebración de las fiestas de apertura de las discotecas.

La aerolínea programará cuatro vuelos extra cada día, viernes, sábado y domingo, lo que permitirá elevar la conexión entre Madrid e Ibiza hasta siete frecuencias diarias el viernes 24 y el domingo 26, y seis el sábado 25. El refuerzo responde al aumento de demanda previsto en uno de los fines de semana con mayor movimiento turístico y de visitantes en la isla.

En cuanto a la operativa, desde Madrid hacia Ibiza se han añadido vuelos el viernes y el sábado a las 6.25 y a las 18.35 horas, mientras que el domingo las nuevas salidas serán a las 6.25 y a las 13.15 horas. Según destaca la compañía, esta ampliación permitirá ofrecer más opciones de viaje a quienes se desplacen a la isla para asistir a los eventos previstos durante esos días.

Iberia Express enmarca esta medida en su apuesta por reforzar la conectividad de Ibiza en momentos de alta demanda, con una oferta más amplia y horarios más flexibles en un fin de semana clave para el calendario insular. La compañía subraya además el peso internacional de los openings, que convierten a Ibiza en uno de los principales focos europeos de la música electrónica en el inicio de la temporada.

La aerolínea, integrada en el Grupo Iberia, opera vuelos de corto y medio radio con una flota de 23 aviones. Además, según la consultora Cirium y tal como recoge la propia compañía, en 2025 fue la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.