Bartolomé, vecino de Ignasi Wallis en Ibiza: "Es una barbaridad: tienen todo el invierno para hacer la obra y la hacen ahora"

"La gente se enfada conmigo y yo solo sigo órdenes", explica el trabajador encargado de desviar el tráfico de la avenida de Ignasi Wallis a la calle Vicent Serra i Orvay. El reasfaltado que comienza este lunes afectará, además de a Ignasi Wallis, a las calles de Joan d'Àustria, Vicent Serra i Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaró, Morna, Jondal, Ca n’Escandell y Riu Minyo.

"Es un caos, y a la hora a la que entran los niños al colegio, aún peor", comenta un vecino. Nadie sabe cuánto tiempo durará el corte de calles. Los responsables de la obra esperan que "una semana", pero solo aseguran se hará "por tramos". Este lunes han empezado por el espacio de la avenida que ocupa entre Vicent Serra i Orvay y la avenida Isidor Macabich.

El obrero explica que solo deja pasar a los coches que aparcan en ese trecho de la calle, "y a los autobuses". Momentos antes se puede apreciar como cruza por el centro de la calle, sin tocar los laterales que están siendo levantados, un bus de la línea T5. Asimismo, esta mañana, el T3 de Santa Eulària dirección a Ibiza, en vez de hacer el recorrido habitual por Ignasi Wallis, se ha desviado por la avenida de Santa Eulària para girar hacia la calle Isidor Macabich. De las calles que se reasfaltarán del centro de la ciudad, de momento, solo se encuentran en obras la avenida de Ignasi Wallis y la calle Cabrera.

Se avecina la temporada

"Es una barbaridad: tienen todo el invierno para hacer la obra y la hacen ahora", expresa Bartolomé, vecino de la zona, visiblemente enfadado ante el momento elegido para empezar el reasfaltado. Otros coinciden con sus palabras. Mari, otra vecina, más que enfadada se siente resignada: "Tengo que cruzar tres pasos de cebra ahora para ir hacia donde tengo que ir", señala, apuntando uno a uno el paso de cebra de delante del Pull & Bear y los dos que hacen esquina con el KFC. La mujer tiene que seguir por la calle Isidor Macabich y viniendo desde Can Ventosa no le queda otra que cruzar así, puesto que no se le permite pisar sobre la calle recién levantada. Cuando se le pregunta sobre qué le parece el momento para empezar la obra, coincide con Bartolomé al afirmar que es "un mal momento".

Paquita Cordillo, que desayuna en una cafetería de la zona, explica que no sabía que harían obras en la calle: "Vivo aquí [al lado], y no me había enterado". La mujer explica que tampoco sabe exactamente qué hacen, aunque cuando sele explica ve "bien" que se haga el reasfaltado. En cuanto a la época, afirma que "tiene que ser antes del verano, sino hace mucho calor y se junta mucha gente. Las obras tienen que ser en temporada baja". La mujer tiene una vista privilegiada al obrero que desvía el tráfico, y que lleva discutiendo con los conductores durante unas horas, y sostiene que son "un poco molestas [las obras]": "Yo porque no me muevo en coche, que si tienes que ir por aquí y por allá...".

G., otro vecino y dependiente de un concesionario de la avenida, más abajo de donde se está produciendo el levantamiento del lunes, asevera: "De momento, no nos está afectando, pero cuando pasen por aquí, asumo que sí". A él no le han avisado del inicio de la obra: "No sé si a mi compañero le habrán dicho algo, yo lo leí en el Diario de Ibiza", comenta. Este tramo la calle "se inunda bastante, ya ves cómo está esto, y la carretera también está un poco mal", mantiene, señalando el charco de lluvia que se forma justo al lado de la acera. "Entiendo que lo van a dejar bien para el verano", sigue, pero la época no le parece "buena": "Justo cuando empieza a venir la gente... Y a nosotros asumo que nos va a afectar cuando lleguen aquí con el tema del polvo y el ruido", dice el joven.

Algunos negocios fueron informados

"Qué vas a decir: por mucho que te quejes, lo van a hacer igual", comenta Mari Carmen, de la taberna Es Llaüt sobre las obras en la ciudad. "No es una buena época para hacerlo, deberían haberlo hecho antes", sostiene Mari Carmen. "Es una cosa que, a mí me dijeron que se había aprobado hace poco y que ahora estaban empezando a hacerlo por zonas", explica.

Mari Carmen cree que no les han avisado, pero considera que el reasfaltado "hacía falta": "Aquí [en la calle de Cabrera] están haciendo la acera otra vez nueva, como no estaba bien...". "Cuidado, no me rompas el cristal [de la puerta]. No es la primera vez que me pasa, no te creas tú", advierte a un joven que justo entra con una carretilla a la taberna por la rampa de tablones de madera para traerle productos. "No te preocupes, tengo el carnet", le quita peso el joven.

"Ni buena ni mala [época]", explica David, del centro de boxeo Brooklyn Fitboxing Ibiza, sobre si las obras han empezado cuando toca. Su compañera, Mar Torres, comenta que "aunque la empiecen en Navidades, tampoco es buena época porque es Navidades, luego se te junta Semana Santa...", sobre que nunca es el momento ideal para levantar la calle. Además, David pone sobre el papel que "ha hecho muy mal tiempo" esta temporada baja: "Hay que ser un poco flexibles". Comenta que "la calle es una de las principales arterias, va a molestar mucho. Si queremos una ciudad que esté en condiciones...", y añade Torres: "Hay que mantenerlas", y "hay que sufrirlas".

Desde el supermercado SuperCor en la avenida afirman que se les había informado y que recibieron un papel donde consta que la obra durará hasta el domingo. Se muestran positivos y no creen que sea un problema, más allá del ruido. Las recepcionistas del Instituto de idiomas de Ibiza explican que habían estado fuera estas semanas y no se habían enterado hasta este mismo lunes de que habría obras en la avenida: "Hace dos horas que sabemos que hay obra".

Otras zonas están más dejadas

David, del estudio de boxeo Brooklyn Fitboxing, es vecino del barrio Los Molinos y denuncia que allí "está sucio, no limpian nunca, ponen malas escaleras [es una zona con distintas elevaciones], el asfaltado no saben lo que es... Está mucho peor que aquí [de la avenida de Ignasi Wallis]". En comparación con los barrios más céntricos es "mucho peor: Los Molinos están abandonados", asegura el joven.

"No lo controlan [el barrio], nunca hay aparcamiento, siempre hay un montón de coches que no son del barrio y están allí aparcados durante horas, cuando se supone que solo tienen 30 minutos...", enumera David sobre otros problemas que padece en su barrio. "Mi zona está más en el centro y por eso, quizás, la tienen mejor mantenida y controlada", sostiene Torres, por su parte.