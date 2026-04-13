Más de 500 llamadas desde Ibiza al teléfono atención urgente para víctimas de violencia machista

El servicio de atención 24 horas del IbDona (S24H) atendió un total de 4.562 llamadas por violencia machista en 2025, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al año anterior, con 831 comunicaciones más, según recoge la Memoria 2025 presentada este martes por la directora de este organismo, Cati Salom. Más de medio millar de ellas (537) corresponden a mujeres de Ibiza y otras 22 de Formentera.

El servicio, que cuenta con 16 profesionales, ofrece atención especializada a mujeres víctimas de violencia machista, incluyendo información y asesoramiento social y jurídico, apoyo telefónico en situaciones de emergencia, derivación a recursos especializados y acompañamiento presencial. También atiende a hijos e hijas, al entorno de las víctimas, a profesionales de otros servicios y a la ciudadanía en general.

En cuanto a las llamadas, el S24H recibió una media de 13 diarias relacionadas con violencia machista. La mayoría fueron realizadas por las propias mujeres (70,8%), seguidas de profesionales de otros servicios (21,5%). Del total, el 91,3% (4.168) estuvieron vinculadas a situaciones de violencia de género. En el 48,5% de los casos (3.202) se detectaron conductas de violencia psicológica, en el 24,8% (1.623) violencia física y en el 6,6% (428) violencia vicaria.

Llamadas pidiendo ayuda por violencia sexual

Las llamadas relacionadas con violencia sexual representaron el 5,6% (255), de las cuales el 65,5% correspondieron a agresiones sexuales (167) y el 16,9% a abuso sexual infantil (43). El 3,1% restante (139 llamadas) estuvo vinculado a otras formas de violencia machista, principalmente trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Por edades, la mayor concentración de mujeres atendidas se sitúa entre los 31 y 40 años (19,4%), seguidas del grupo de 41 a 50 años (13,9%) y de 21 a 30 años (9,5%). En cuanto a la nacionalidad, predominan las mujeres españolas (2.025), seguidas de colombianas (203), argentinas (82), italianas (56), brasileñas (51), británicas (47) y peruanas (44).

Por islas, Mallorca concentró el 80,6% de las llamadas (3.358), seguida de Ibiza con el 12,7% (537), Menorca con el 5,5% (222) y Formentera con el 0,5% (22).

En relación con los acompañamientos, el servicio realizó 631 intervenciones presenciales, un 2,4% más que el año anterior, con una media de 53 al mes. El 92,7% (585) estuvieron relacionados con violencia de género, el 5,2% (33) con violencia sexual y el 2% (13) con otras violencias machistas.

Uno de cada tres acompañamientos, en Ibiza

Por territorios, en Mallorca se realizaron el 59% de los acompañamientos (373), en Ibiza el 32% (205), en Menorca el 5,8% (37) y en Formentera el 1,3% (8). La mayoría de mujeres atendidas en este ámbito eran víctimas de violencia de género (479, el 91,8%), seguidas de víctimas de violencia sexual (32, el 6,13%).

En cuanto al perfil, predominan las mujeres de entre 31 y 40 años (204, el 39,1%), seguidas de las de 41 a 50 años (137, el 26,3%) y de 21 a 30 años (118, el 22,6%). Por nacionalidades, destacan las españolas (281), colombianas (53), marroquíes (26), peruanas (18) e italianas (14).

De la llamada a casas de acogida o servicios municipales

Durante 2025 se realizaron 978 derivaciones a otros recursos de la red de atención a víctimas de violencia machista. Las más frecuentes fueron a servicios especializados de los consells insulares (441), al Servicio de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Machista del Ayuntamiento de Palma (227), a casas de acogida (72) y a servicios sociales municipales (12).

El 69,3% de las llamadas se realizaron a través del teléfono del IbDona (900 17 89 89), mientras que el 17% llegaron mediante el 112 y el 10,7% a través del 016. Todos estos servicios son gratuitos.

El S24H ofrece atención en catalán, castellano e inglés, además de un sistema de traducción en línea para otros idiomas. Desde 2025 también dispone de un servicio de videointerpretación para personas sordas a través de la plataforma Svisual.

Como novedad, el IbDona ha elaborado un vídeo informativo de un minuto con la información esencial del servicio, que será difundido en espacios públicos, especialmente en salas de espera de centros sanitarios y de atención ciudadana.