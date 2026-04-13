Llama la atención
Las primeras cancelaciones de reservas de hoteles para este verano que está provocando el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, debido al encarecimiento del precio del combustible y, por extensión, del precio de los vuelos hacia Ibiza. Los hoteleros reconocen que el efecto del conflicto es un factor que no tenían en cuenta y que ahora «ya está sobre la mesa» y confían en el turismo nacional para salvar en parte la temporada.
La contaminación provocada por los restos del yate incendiado y posteriormente hundido la tarde del pasado viernes en la bocana del puerto de Ibiza. Ha llegado, arrastrada por el temporal de Levante, hasta la zona de la Xanga y sa Sal Rossa, en pleno Parque Natural de ses Salines.
El «grave ataque» a un total de 11 colmenas y 13 núcleos de abejas autóctonas que ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil la Associació d’Apicultors d’Ibiza. Los daños, advierten desde esta asociación, afectan directamente y «ponen en riesgo» el Proyecto de Recuperación de la Abeja Autóctona, una iniciativa de «alto valor ecológico, científico y patrimonial».
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