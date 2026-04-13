Sucesos
Un joven de 20 años sufre una grave lesión cerebral en Ibiza y advierte: "Nunca camines solo por la noche"
La familia busca respuestas sobre lo ocurrido en el viaje deportivo a la isla
Un joven británico de 20 años, Dan Hurst, ha contado su dura experiencia tras sufrir una grave lesión cerebral durante un viaje a Ibiza el pasado año, en un suceso que le dejó en coma durante semanas y sobre el que aún su familia no tiene respuestas claras.
La historia la ha publicado ITV News, que ha recogido el testimonio del joven y de sus padres, quienes ahora lanzan un mensaje de advertencia a los jóvenes que viajan al extranjero: nunca caminar solos por la noche.
Un viaje de fútbol que terminó en tragedia
Dan Hurst, natural de Yateley (Hampshire), viajó a Ibiza en mayo del año pasado junto a sus compañeros del Yateley United Football Club para un tradicional viaje deportivo. Durante la estancia, el joven fue encontrado en una carretera durante la madrugada y trasladado de urgencia al hospital. Sufrió lesiones tan graves en la cabeza que los médicos llegaron a temer por su vida. "Tenía dinero y cosas encima y luego desaparecieron. Encontraron mi cartera e incluso mis zapatos, pero no conmigo… es extraño", ha relatado el propio Dan.
Cuatro semanas en coma y una larga recuperación
Su familia recibió la llamada en plena madrugada. Su madre, Mandy, recuerda el impacto del momento: "Es una llamada que ningún padre quiere recibir".
Dan permaneció cuatro semanas en coma en un hospital en España antes de ser trasladado a Frimley Park Hospital, donde continuó su recuperación durante meses en una unidad especializada en lesiones cerebrales. Al principio no podía caminar ni hablar, pero gracias a la rehabilitación ha logrado avances sorprendentes.
De una cama de hospital al maratón de Londres
Hoy, Dan se prepara para correr el London Marathon con el objetivo de recaudar fondos para la Frimley Health Charity y agradecer la atención recibida durante su recuperación. “Al correr el maratón apenas 11 meses después del coma quiero demostrar que la recuperación es posible”, ha explicado al medio.
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