Televisión
Álex y Ainhoa en 'La isla de las tentaciones' contra Camilla en 'Masterchef': Ibiza se enfrenta esta noche en el 'prime time'
El primer programa de las parejas que se exponen a la tentación (Tele5) coincide con la tercera entrega del 'talent' de cocina
En Tele5, enfrentándose al primer programa del reality que pondrá a prueba su amor: Álex Palau y Ainhoa. En la Primera, afrontando su tercer programa en las cocinas de 'Masterchef': Camilla. El prime time de la televisión este lunes en Ibiza va a estar animado y es que tres personas de la isla serán protagonistas de dos de los programas más vistos de la televisión.
Camilla, la azafata y asistente personal italiana que reside en la isla desde hace más de quince años alcanza esta noche el tercer programa de 'Masterchef'. Desde el primer momento, ya en la última pruebas de selección para entrar a la competición, Camilla se reveló como la auténtica protagonista de la edición por sus comentarios a los jueces y por sus enfrentamientos con sus compañeros. Pero también ha demostrado en los dos programas que ya se han emitido que se le dan muy bien los fogones.
El campeón del mundo de motonáutica ibicenco, Álex Palau, y su novia, Ainhoa, se estrenan esta noche en 'La isla de las tentaciones', que emitirá su primer programa después de todos los vídeos cortos que la cadena ha compartido en redes sociales para ir abriendo boca. En la emisión de esta noche se verá cómo la pareja llega a la isla y conocen a los tentadores que intentarán seducirles durante varias semanas en una villa con todo tipo de lujos.
La pareja llega al programa con algunas cuentas pendientes. Ainhoa asegura que aunque parece que no ha roto un plato, el deportista ibicenco "ha roto 300" y, además, la relación de éste con su exnovia tampoco la lleva muy bien.
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