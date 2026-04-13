El Institut d'Estudis Eivissencs ya tiene sus premiados en las Mencions de Sant Jordi de ibiza

Santiago Colomar Ferrer, la Revista 078 y el Grup de Teatre Júnior de Es Cubells son los galardonados las Mencions Sant Jordi de este año. El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) celebrará el próximo 26 de abril la trigésimo novena edición de estos premios, que se conceden en tres categorías: la Menció d’Honor, la Menció a la Producció Cultural y la Menció Jove.

La Menció d’Honor Sant Jordi recae en el historiador, escritor y docente Santiago Colomar Ferrer. Nacido en Formentera en 1968, es licenciado en Historia Moderna por la Universitat de Barcelona desde 1991. En 1994 obtuvo el premio extraordinario de licenciatura de la Universitat de Barcelona y en 2016 se doctoró en la misma universidad con la tesis 'Una frontera oblidada. Atacs i desembarcaments de corsaris nord-africans a Catalunya, València i Balears' (1571-1650).

Según destaca el Institut d’Estudis Eivissencs, Santiago Colomar Ferrer se ha caracterizado por investigar "de manera rigurosa" aspectos de la historia y la cultura de Formentera que "hasta ahora quedaban en el olvido". Cuenta con más de una veintena de publicaciones que abarcan distintos momentos y aspectos de la historia de Formentera, entre ellas 'Formentera a l’època contemporània' (1782-2007), 'República, Guerra civil i Franquisme de postguerra a Formentera' (1931-1951), 'El diputat provincial Marià Serra' (1889-1942).' De l’emigració a Amèrica a la França ocupada pels nazis, Conquesta i despoblament de Formentera' (segles XII-XV) y 'L’Ajuntament de Formentera, 200 anys d’història'. La entidad también resalta su colaboración con la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera y su asesoramiento histórico en documentales como 'Aigua Clara. Formentera' (1913-1975) y 'La sal de Formentera'.

El historiador Santiago Colomar Ferrer con un ejemplar de su libro. / Cedida a DI.

El Institut añade que Santiago Colomar es, además, "un docente comprometido y apreciado" tanto por sus alumnos como por sus compañeros de profesión por "la pasión y rigurosidad" de sus enseñanzas y por la curiosidad que despierta en su alumnado. También participa activamente en programas de radio y en otras actividades y cursos de formación, desde donde divulga la historia de Formentera y otros aspectos de la cultura formenterense, de la que, según la entidad, "es un gran activista". Ha recibido el Premi Sant Jaume del Consell de Formentera y el Premi Ramon Llull del Govern balear.

Revista 078

La Menció a la Producció Cultural se concede a la Revista 078, una revista digital nacida en Ibiza en 2025 y centrada en la cultura, la sociedad y la investigación vinculadas a la isla. El proyecto está impulsado por Jèssica Ferrer Escandell, Núria Ribas Costa y Sofi Vergara Levitt, con el apoyo de un equipo de perfil periodístico, cultural y multidisciplinar.

Según el Institut d’Estudis Eivissencs, la revista se plantea como un espacio "para pensar las Ibizas que existen hoy y también las que podrían existir" y pone el foco en historias, conflictos, memorias e imaginarios que "a menudo quedan fuera de los canales informativos convencionales". La publicación presta, además, "una atención especial" a las voces locales, a las experiencias vividas desde la isla y a las miradas que nacen del vínculo directo con el territorio.

Jèssica Ferrer Escandell, Núria Ribas Costa y Sofi Vergara Levitt, impulsoras de la Revista 078. / Instagram @revista078

En Revista 078 tienen cabida géneros como el reportaje, la crónica, la entrevista, el ensayo, la opinión, la narrativa de no ficción, la poesía, la fotografía y otros formatos experimentales. Entre los temas abordados figuran la identidad ibicenca, el turismo y sus impactos, la memoria social, la vivienda, la gestión forestal, la cultura popular, las disidencias sexuales y de género, los procesos de turistización, las transformaciones del paisaje y la situación de las izquierdas y de los movimientos sociales en la isla. El Institut señala que los títulos de las piezas "evidencian una voluntad de combinar reflexión, creatividad e interpelación pública", con la construcción de "un archivo contemporáneo de preguntas esenciales sobre qué es Ibiza y hacia dónde va".

La revista también ha impulsado actividades públicas de debate y encuentro, como el coloquio 'Més enllà d’un transatlàntic', dedicado a la creación artística y las migraciones. Para el Institut, este tipo de acciones muestra que el proyecto no se limita a la publicación de contenidos, sino que también aspira a generar espacios de conversación, pensamiento colectivo e incidencia cultural.

Grup de Teatre Júnior de Es Cubells

La Menció Jove se otorga al Grup de Teatre Júnior de Es Cubells. El grupo fue fundado en 2018 por iniciativa de los propios niños y jóvenes del pueblo de es Cubells, que querían seguir los pasos del Grup de Teatre des Cubells. Ha estado siempre dirigido por Esperança Tur y Lourdes Ferrer, y por él han pasado más de 24 actores y actrices de entre 7 y 12 años, muchos de los cuales han pasado después al grupo de adultos.

Grup de Teatre Júnior de Es Cubells. / Facebook Grup de Teatre de Es Cubells

En estos años han representado, siempre en catalán, una decena de obras entre adaptaciones de rondalles populares, obras creadas por el propio grupo y textos de autoras como Carme Planells, Iolanda Bonet y Fina Ribas. Entre los títulos figuran 'Planeta B/N', 'En Joanet de sa gorrineta' y 'Sa Màquina'. El Institut d’Estudis Eivissencs considera que este grupo de teatro es "un ejemplo de cómo acercar nuestra lengua y el teatro al público más joven". También ha actuado en fiestas de pueblo, en museos y ha creado un vídeo para el programa 'Units pes nostro parlar'.

Acto de entrega

El acto de entrega de las menciones tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 19.30 horas en el Auditori des Caló de s’Oli, en Cala de Bou, cedido por el Ayuntamiento de Sant Josep. La gala será presentada por Neus Cardona Ribas y Maria Tur Ribas, organizadoras de las Nits de poesia al Tancó de Can Curt, y el dúo L’Arannà ofrecerá un recital musical.

L’arannà está formado por Anna Sala y Lara Magrinyà y, según explica la entidad, se caracteriza por "la experimentación sonora y la simbiosis entre la electrónica y la música tradicional". El dúo ha ofrecido una sesentena de conciertos en Catalunya, México y Baleares. En la gala interpretará temas de su primer disco, 'La Salamandra', y de su próximo trabajo, 'Turmarí', en el que, según el Institut, se sumerge en la tradición de la música popular de las Pitiusas para ofrecer "su particular y contemporánea mirada sobre la antigua tradición del cant redoblat". La entrada al acto será libre hasta completar aforo.