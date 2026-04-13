Ibiza avanza en su plan de vivienda: cedidos los solares para los pisos de las calles Canarias y Sant Francesc

El Ayuntamiento de Ibiza ha formalizado este lunes 13 de abril la cesión al Ibavi de dos solares destinados al programa 'Built to rent', en un nuevo paso dentro del Plan Municipal de vivienda 'Eivissa, una ciutat per viure-hi'.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha firmado ante notario la cesión de estos terrenos, lo que, según el Ayuntamiento, permite "continuar avanzando con paso firme en la ejecución" de este plan, que el Consistorio enmarca como el mandato "con mayor proyección de vivienda pública para residentes de la historia del municipio".

Los solares objeto de la cesión están ubicados en la calle Sant Francesc de ses Salines, número 16, y en la calle Canarias, número 16, donde se encontraba el antiguo colegio Sa Bodega.