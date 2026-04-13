Aeropuerto
Ibiza, entre los aeropuertos más puntuales de España pese al aluvión de retrasos
El 74,6% de los vuelos salió en hora en el primer trimestre, en un contexto marcado por retrasos y cancelaciones que afectaron a uno de cada tres trayectos en el país
(Europa Press)
El aeropuerto de Ibiza se situó entre los más puntuales de España durante el primer trimestre de 2026, con un 74,6% de los vuelos saliendo en hora, según los datos difundidos por AirHelp. La isla ocupa así la tercera posición entre los aeródromos con más de 200 vuelos mensuales programados, solo por detrás de Asturias y Granada-Jaén.
El informe señala que aproximadamente uno de cada tres vuelos en España, en concreto el 34,4%, sufrió retrasos o cancelaciones entre enero y marzo, una incidencia que afectó a cerca de nueve millones de pasajeros de los más de 27 millones contabilizados en ese periodo.
Pese al empeoramiento general del tráfico aéreo en el conjunto del país, Ibiza logró mantenerse entre los aeropuertos con mejores registros de puntualidad. Asturias encabezó la clasificación, con un 81,6% de salidas a tiempo, seguida de Granada-Jaén, con un 79,7%.
En el lado opuesto se situaron La Palma, Santiago de Compostela y Ceuta, con los peores porcentajes de puntualidad del trimestre. En cuanto a los grandes aeropuertos del país, Madrid y Barcelona concentraron el 46% del tráfico de pasajeros, aunque con niveles de puntualidad más bajos: el 66,3% en el caso de la capital y el 68,9% en la ciudad catalana.
AirHelp destaca además que, aunque el volumen de viajeros afectados por incidencias se ha disparado respecto al mismo periodo del año pasado, cuando fueron 4,6 millones, solo 185.000 pasajeros tendrían derecho a indemnización.
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