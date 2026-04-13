Tribunales
Un hombre pillado en Ibiza con nubes de éxtasis se enfrenta a cuatro años de cárcel
La Policía localizó al acusado con pastillas de MDMA, valoradas en 1.130 euros, durante un control en Ibiza, el 14 de septiembre de 2024, sobre las nueve de la noche
La sección segunda de la Audiencia Provincial, en Palma, celebra este martes la vista previa de un juicio en el que la fiscalía pide cuatro años para un hombre al que la Policía localizó con drogas en Ibiza. La vista comenzará a las 9.45 horas.
Los hechos sucedieron el 14 de septiembre de 2024 sobre las nueve de la noche, cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía dieron el alto al acusado en el municipio de Ibiza. Los policías detectaron, en el interior de una bandolera que llevaba, una bolsa de plástico transparente en la que había pastillas en forma de nube de color rosáceo. Además de los comprimidos le localizaron 460 euros en efectivo en billetes de 20, 10 y 5 euros "que había obtenido con la venta de tales sustancias", indica el escrito de acusación.
Tras analizar las pastillas se supo que eran de MDMA "con un peso neto de 21,6 gramos y una riqueza del 33,2%", droga que en el mercado hubiera alcanzado los 1.130 euros. El acusado, sin antecedentes penales, es un albanés que no ha acreditado su arraigo en España. Precisamente por este motivo la fiscalía propone que se sustituyan los cuatro años de prisión que solicita para él por la expulsión del país y la prohibición de entrar en él durante cinco años. Además, se le reclaman 1.800 euros de multa.
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