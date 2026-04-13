La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en Ibiza: en el piso de Sant Antoni había todo tipo de sustancias

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años y origen italiano como presunto autor de un delito contra la salud pública tras desarticular un punto de venta de drogas en una vivienda de Sant Antoni, según ha informado el instituto armado en una nota.

La operación comenzó a principios de este mes, después de que los agentes detectaran indicios de que en un piso de la localidad se estaban vendiendo sustancias estupefacientes. La actuación culminó el sábado 11 de abril, cuando entraron en el inmueble y lo registraron, autorizados por la autoridad judicial. La actuación partió de una intervención previa de la Policía Local del municipio, que alertó de la posible actividad ilícita en la vivienda, lo que llevó a los agentes de la Guardia Civil de Ibiza a iniciar las pesquisas.

En el registro, en el que participaron agentes del grupo cinológico con sus perros, se intervinieron 1,5 kilogramos de hachís distribuidos en varias piezas de gran tamaño y 58 dosis individuales, 550 gramos de marihuana repartidos en bolsas con 71 dosis preparadas y 130 gramos de cocaína en roca con numerosas dosis listas para su venta. Además, los agentes localizaron objetos relacionados con la preparación de las sustancias y 1.740 euros en efectivo, que se consideran procedentes de la actividad ilícita.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial en los juzgados de Ibiza, que decretaron su ingreso en prisión provisional.