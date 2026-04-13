Gran fiesta Erasmus en Ibiza: los universitarios visitan a los alumnos del instituto Santa Maria

El instituto Santa Maria acogerá el próximo viernes 17 de abril, de 12 a 14 horas, una nueva edición de Erasmus in Schools (EiS), una iniciativa impulsada por Erasmus Student Network (ESN) para acercar a los jóvenes de Ibiza las oportunidades de movilidad internacional que ofrece el programa Erasmus+.

La actividad se enmarca dentro de las acciones previas al ESN Ibiza Trip, considerado uno de los mayores encuentros de estudiantes internacionales de España, y tiene como objetivo generar un impacto en la comunidad local promoviendo la internacionalización entre el alumnado de ESO y Bachillerato.

Durante la jornada participarán estudiantes internacionales que compartirán con los jóvenes sus experiencias, retos y aprendizajes tras haber estudiado o vivido en el extranjero gracias a Erasmus+. El programa incluirá una dinámica inicial para romper el hielo, una presentación sobre la movilidad internacional y el programa Erasmus+, así como testimonios en primera persona tanto de estudiantes españoles que han disfrutado de una estancia Erasmus+ como de alumnos internacionales que han vivido esta experiencia en España.

Actividades interactivas para animar a jóvenes a participar

El encuentro concluirá con una actividad interactiva pensada para reforzar de forma amena los conocimientos adquiridos durante la sesión.

Desde ESN destacan la importancia de este tipo de iniciativas para animar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que ofrece la Unión Europea en materia de educación y movilidad. “Erasmus+ no es solo un programa académico, es una experiencia que cambia vidas y abre puertas. Queremos que los jóvenes de Ibiza conozcan de primera mano todo lo que pueden lograr”, afirma Nicolás Marí, responsable de relaciones institucionales del ESN Ibiza Trip.

La actividad también refuerza la colaboración entre ESN y el tejido educativo local, permitiendo que los estudiantes de Ibiza conozcan de cerca la experiencia y el aprendizaje de quienes ya han participado en programas de movilidad.

Sobre ESN España

ESN España es la asociación de referencia en el ámbito de la movilidad internacional en el país y representa los intereses de la Generación Erasmus tanto a nivel nacional como local. La entidad trabaja para promover y mejorar la internacionalización de la educación y, al mismo tiempo, favorecer la integración de los estudiantes internacionales en las ciudades de acogida, en línea con su misión de “enriquecer la sociedad a través del estudiantado internacional”.

La federación está formada por 37 asociaciones locales repartidas en 25 provincias y forma parte de ESN Internacional. Cuenta con más de 1.500 personas voluntarias bajo el lema “Students helping students”. En total, ESN está presente en 42 países del Área Europea de Educación Superior y suma más de 520 asociaciones locales vinculadas a cerca de 1.000 universidades.