Chocolatada popular, magia y baile en Sant Antoni para ayudar a los niños con cáncer de Ibiza

Sant Antoni acogerá este domingo 19 de abril la XVIII edición del Festival solidario de canto y baile a beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob), una cita benéfica ya consolidada en el municipio y que este año se celebrará en el Passeig de ses Fonts. La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Sant Antoni y Aspanob y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a los niños con cáncer y a sus familias.

El menú: arroz de matanzas

La jornada arrancará a las 10.30 horas con una chocolatada popular y, media hora más tarde, a las 11 horas, tendrá lugar la inauguración oficial del festival. A lo largo de la mañana se sucederán distintas actuaciones y exhibiciones, entre ellas la participación de los alumnos del Sabrina Dance Center, prevista para las 11.30 horas; una exhibición de karate a cargo del Dojo Ikigai, a las 12 horas; la actuación de la Davinia Van Praag Dance Academy, a las 12.30 horas, y un espectáculo de magia protagonizado por los magos Dantés y Dantés Jr., a las 13 horas. Uno de los momentos centrales del día será la tradicional comida solidaria, que comenzará a las 14 horas. El menú consistirá en arroz de matanzas y tendrá un precio de 10 euros para adultos y de 6 euros para niños Toda la recaudación se destinará íntegramente a Aspanob.

El cartel XVIII Festival Aspanob 2026 con el programa y horarios de actividades / Prensa Sant Antoni

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar una exhibición del Club de Gimnasia Rítmica de Sant Antoni de Portmany. El festival, que estará presentado por Rafa Martínez, contará además con rifas, talleres infantiles, venta de bisutería artesanal, muñecos 3D solidarios y pintacaras a cargo de Maggy Pintacaritas Ibiza desde las 11 horas.

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, Jorge Nacher, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a esta iniciativa solidaria. "Este festival es un ejemplo de la solidaridad de nuestro municipio e invitamos a toda la ciudadanía a participar, disfrutar de las actividades y colaborar con una causa tan importante como es el apoyo a los niños con cáncer y sus familias", ha señalado.

Por su parte, la representante de Aspanob en Ibiza, Carmen Vargas, ha agradecido la colaboración del Consistorio y la implicación de empresas y particulares que hacen posible la celebración anual de este evento. Además, ha hecho un llamamiento a las personas voluntarias que deseen colaborar con la asociación durante la jornada. Desde la entidad, invitan a participar tanto a quienes quieran participar como voluntarios como quienes deseen adquirir tickets de forma anticipada pueden hacerlo a través del teléfono 692 850 842.