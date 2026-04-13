Fiestas
Noche de fiesta junto al mar para los premiados en el festival de cine de Ibiza, Ibicine
Los invitados de la novena edición del festival celebran brindando junto al mar tras la entrega de los Premios Astarté
La novena edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, culminó su gran noche con una celebración a la altura de su consolidación: la fiesta post gala de entrega de premios en Nassau Beach Club. Ubicado frente al mar, en Platja d’en Bossa, este establecimiento se convirtió en el escenario en el que pusieron el broche final a una noche dedicada al séptimo arte.
Hasta allí se desplazaron los protagonistas de la gala para brindar, bailar y celebrar los reconocimientos de esta edición en un ambiente distendido en el que la música fue también una de las grandes protagonistas. Asistieron Antonia San Juan, María Adánez, Elena Sánchez y Toni Bestard, distinguidos respectivamente con los galardones de Honor Nacional, Trayectoria, Divulgación del Cine y Talento Balear.
Destacados nombres vinculados al festival
Junto a ellos, también participaron de la fiesta destacados nombres vinculados al festival y al panorama audiovisual, como Eva Soriano, presentadora de la gala; Bianca Kovacs, conductora del preshow; Jon Plazaola, padrino de Ibicine; Belinda Washington, embajadora del certamen; la cantante Nerea Rodríguez; y actores y actrices como Enrique Arce, Angy Fernández, Olivia Baglivi, Teresa Riott, Javier Pereira, Nico Romero, Paula Prendes, Carlos Scholz o Noemí Ruiz, entre otros.
La celebración estuvo encabezada por la directora y creadora de Ibicine, la cineasta Helher Escribano, que acudió acompañada por el director musical de la gala, Danny King, y reunió, además, a profesionales de la industria cinematográfica que quisieron sumarse a este cierre festivo del certamen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
- Fiesta de los mayores de Ibiza: «Empezamos a vivir al jubilarnos»
- El Consell de Ibiza da la 'bienvenida' al nuevo proyecto de aparcamiento en la capital
- Denuncian que un “grave ataque” al patrimonio apícola de Ibiza pone en jaque la recuperación de la abeja autóctona
- Suspendido un partido de fútbol en Ibiza tras una agresión a un juez de línea
- Todas las fotos del VI Sant Jordi Va de Frita, que ha reunido a cientos de personas
- Reacción de vida de la UD Ibiza
- Mangusho Nickson y Annete Chesang ganan la Ibiza Media Maratón 2026