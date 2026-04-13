La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones

Ibiza se prepara para uno de los eventos más esperados de la primavera: la Feria Andaluza regresa este fin de semana con tres días llenos de música, baile y tradición.

Organizada por el Ayuntamiento de Ibiza, la feria se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril en el aparcamiento de Cas Dominguets, la misma ubicación que la feria de Navidad del pasado año. Los preparativos ya han comenzado para acondicionar el recinto y acoger a residentes y visitantes.

Un programa lleno de actuaciones

El evento arrancará el viernes 17 a las 20.30 horas con el tradicional encendido de luces, dando paso a una noche de actuaciones con grupos como Los del Varadero, Verónica San Juan y Las Carlotas junto a Cintia Merino. La jornada se alargará hasta la medianoche con Esta me la sé.

El sábado continuará la programación desde las 20 horas con la academia de baile de Teresa Rojas, seguida de actuaciones como Soniquete, La sevillana y la copla de Johnatan Santiago y Manuel Merraquero, y Que me quiten lo bailao.

El domingo, la feria ofrecerá ambiente festivo desde las 16 horas con nuevas actuaciones, culminando a partir de las 17.30 horas con el grupo Ibossim.

Cartel de las actuaciones / DI

Cultura andaluza con sello ibicenco

La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, ha destacado que esta feria es “una festividad con mucho arraigo en nuestra ciudad” y ha animado a todos a participar. “El objetivo es celebrar, bailar, reír y disfrutar también de la gastronomía andaluza sin salir de nuestro municipio”, ha señalado.

Con entrada libre y un ambiente pensado para todos los públicos, la Feria Andaluza vuelve a consolidarse como uno de los grandes planes en Ibiza antes del inicio de la temporada alta.