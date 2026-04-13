Los estudiantes de Ibiza ya pueden solicitar las ayudas para el curso 2025-2026

El Consell de Ibiza ha abierto este lunes 13 de abril el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas dirigidas a estudiantes de la isla correspondientes al curso académico 2025-2026. El periodo para tramitarlas permanecerá abierto hasta el 11 de mayo, ambos días incluidos.

El departamento de Cultura, Educación y Patrimonio destina a esta convocatoria un total de un millón de euros, la cantidad más elevada movilizada hasta ahora para estas ayudas. Las bases pueden consultarse en el BOIB número 47, de 11 de abril de 2026, en la sede electrónica del Consell de Ibiza, dentro del apartado de Educación, y también en el tablón de anuncios de la página web de la institución.

Desde el Consell insisten en que, tanto para consultar la información como para presentar la solicitud, es importante acceder directamente al trámite habilitado en la sede electrónica oficial, y no a páginas que puedan aparecer en buscadores de internet y que, aunque lo parezcan, no corresponden al portal oficial de la institución.

Las ayudas podrán solicitarse tanto para estudios cursados en Ibiza como fuera de la isla, según la modalidad

Las ayudas están dirigidas a estudios oficiales con validez en todo el Estado español y se dividen en dos líneas. La primera, financiada por el Consell de Ibiza, contempla tres modalidades. Por un lado, incluye estudios presenciales o semipresenciales cursados fuera de la isla, como grados universitarios en universidades de la Unión Europea, enseñanzas artísticas superiores y ciclos formativos de grado medio o superior que no puedan cursarse en Ibiza o en los que el solicitante no haya obtenido plaza en la isla. También cubre los estudios oficiales de máster realizados fuera de Ibiza y, además, los grados y másteres cursados en la propia isla, ya sea en modalidad presencial, semipresencial, a distancia, en línea o virtual.

La segunda línea corresponde a las ayudas de desplazamiento de la Comunidad Autónoma de Baleares para estudiantes de Ibiza que cursen estudios universitarios oficiales y presenciales, de grado o máster, en cualquier universidad de la Unión Europea, siempre que esos estudios no se impartan en la sede de Ibiza de la Universitat de les Illes Balears o que el alumno no haya conseguido plaza.

En cuanto a la financiación, la línea principal del Consell cuenta con una partida de un millón de euros, repartida entre sus distintas modalidades. La aportación correspondiente a la línea de desplazamiento de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queda pendiente de la formalización del convenio de colaboración para 2026. En caso de no firmarse ese acuerdo, esta segunda línea quedaría sin efecto.

El Consell recuerda, además, que quienes quieran presentar la documentación de forma presencial en el Registro de Entrada pueden solicitar cita previa en el teléfono 971 19 59 06 o a través de la web habilitada para este trámite.