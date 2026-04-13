Estudiantes de Ibiza destapan la huella de los microplásticos en la bahía de Portmany

La bahía de Portmany registra una elevada presencia de microplásticos. Así lo constatan los primeros resultados del proyecto 'Surfing for Science', una iniciativa impulsada por la Universidad de Barcelona (UB) y Surfrider Foundation Europe, que este lunes ha presentado en Ibiza el balance de su primera edición en la isla tras completar un ciclo de muestreos desarrollado entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

El proyecto, centrado en el análisis de la contaminación en aguas costeras y en la promoción de la ciencia ciudadana, ha contado con la participación de alumnado y profesorado del instituto Balàfia, además del apoyo de IbizaPreservation, el Club Náutico de Sant Antoni y el Ayuntamiento de Sant Joan.

En total, 20 estudiantes del grado medio del ciclo de Formación Profesional de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre han participado activamente en las salidas de muestreo, realizadas cada dos semanas durante los meses de otoño, invierno y primavera. La iniciativa hará ahora una pausa durante la temporada estival y retomará su actividad en septiembre.

El objetivo de 'Surfing for Science' es cubrir un vacío en la investigación científica sobre la franja costera más próxima a tierra, un espacio en el que no pueden operar los buques oceanográficos y donde, sin embargo, se concentra una parte importante de los residuos plásticos al actuar como zona de transición entre el medio terrestre y el marino.

Estudiantes de IÈS Baláfia haciendo paddle en el proyecto Surfing for Science / Carmen Pi Cascales

La presencia de estos microplásticos puede ocasionar problemas en el crecimiento

La investigación pone el foco en los microplásticos, partículas de menos de cinco milímetros que pueden proceder de la degradación de objetos plásticos mayores o liberarse directamente al medio. Su presencia en el ecosistema marino puede provocar efectos negativos en los organismos, como obstrucciones, alteraciones en el crecimiento o problemas derivados de la liberación de compuestos químicos.

La metodología empleada combina actividad deportiva y recogida de datos científicos. Durante cada salida, los participantes recorrieron una milla náutica en paddle surf o kayak mientras arrastraban una red específica capaz de capturar microplásticos de más de 0,3 milímetros. Posteriormente, las muestras fueron enviadas al laboratorio de la Universidad de Barcelona, donde se analizaron para determinar su concentración, tipología y posible origen.

Los primeros resultados apuntan a una concentración media de 0,99 ítems por metro cuadrado en el tramo costero analizado en Ibiza, aunque en una de las muestras la cifra llegó a 2,77 ítems por metro cuadrado. Según el equipo científico, estos datos reflejan una elevada presencia de microplásticos y una notable variabilidad en su distribución.

Entre las posibles causas de esta acumulación, los investigadores señalan la propia fisonomía de la bahía de Portmany, un entorno semicerrado y con influencia de la actividad náutica y portuaria, factores que favorecen la concentración de residuos.

El proyecto está previsto hasta el 2027

El coordinador del proyecto, Oriol Uviedo, técnico de la Universidad de Barcelona, explicó que “los análisis realizados permiten avanzar en la identificación de los tipos de microplásticos presentes en la bahía y acercarse a su posible origen”. El proyecto continuará con nuevas recogidas y análisis a lo largo del próximo año y hasta 2027, “con el objetivo de ampliar la base de datos y mejorar la precisión de los estudios en esta zona costera”.

Por su parte, el profesor del instituto Balàfia Daniel Picorelli destacó la implicación del alumnado: “Estamos muy orgullosos de formar parte y aportar nuestro granito de arena en el estudio para la conservación del mar”.

Los estudiantes de IÈS Balàfia en el proyecto Surfing for Science / Carmen Pi Cascales

Durante la presentación, la coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza en IbizaPreservation, Elisa Langley, recordó también las conclusiones del informe 'Tejiendo Futuro', elaborado junto a Mallorca Preservation y Menorca Preservation, que analiza la presencia de residuos en el fondo marino de Baleares y señala a la actividad turística y marítima como una de sus principales fuentes. “Contar con datos locales es clave para entender mejor el impacto de la contaminación y poder diseñar soluciones eficaces adaptadas a la realidad de Ibiza”, destacó.

El proyecto seguirá activo durante un curso más, hasta abril de 2027, con el objetivo de consolidar el conocimiento sobre la contaminación por microplásticos en la costa de Ibiza y reforzar la implicación de la comunidad local en la investigación científica.