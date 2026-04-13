Los libros vuelven a Sant Llorenç: libreros, autores y editoriales de Ibiza pueden solicitar ya un puesto en la feria

El Ayuntamiento de Sant Joan celebrará el 1 de mayo una nueva edición de la 'Fira del Llibre' en Sant Llorenç, una cita cultural que se desarrollará entre las 11 y las 15.30 horas y que volverá a convertir este núcleo en punto de encuentro para vecinos, visitantes, lectores, autores y profesionales del sector editorial.

Según explica el Consistorio en su comunicado, esta iniciativa refuerza su apuesta por la promoción de la lectura, la dinamización cultural y la puesta en valor de espacios emblemáticos del municipio mediante actividades abiertas al público. La Fira del Llibre se enmarca en la celebración del Día del Libro y da continuidad a una propuesta que en anteriores ediciones ha combinado paradas de libros, presencia de autores, actividades familiares y un ambiente cercano en el entorno de la iglesia de Sant Llorenç.

Cartel de la 'Fira del Llibre' de este año. / A.S.J.

Una propuesta de carácter popular

La edición de este año se celebrará durante la mañana y el mediodía del viernes 1 de mayo en un formato pensado para disfrutar de la cultura en un entorno accesible. En 2025, la feria reunió puestos de editoriales y autores, talleres infantiles y música en directo, consolidándose, según el Consistorio, como una propuesta cultural de carácter familiar y local.

El Ayuntamiento ha abierto además el plazo para solicitar paradas en la feria. Las personas o entidades interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 23 de abril a través del correo electrónico inscripcions@santjoandelabritja.com.

Desde el Ayuntamiento animan a participar en esta jornada cultural, concebida, según señala el comunicado, para "fomentar el hábito lector, apoyar la difusión de publicaciones y autores y seguir acercando la cultura a todos los públicos en un entorno patrimonial de gran valor".