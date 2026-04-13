Feria del libro
Los libros vuelven a Sant Llorenç: libreros, autores y editoriales de Ibiza pueden solicitar ya un puesto en la feria
El Ayuntamiento de Sant Joan organiza la 'Fira del Llibre' en Sant Llorenç con el objetivo de fomentar la lectura y dinamizar la cultura local
El Ayuntamiento de Sant Joan celebrará el 1 de mayo una nueva edición de la 'Fira del Llibre' en Sant Llorenç, una cita cultural que se desarrollará entre las 11 y las 15.30 horas y que volverá a convertir este núcleo en punto de encuentro para vecinos, visitantes, lectores, autores y profesionales del sector editorial.
Según explica el Consistorio en su comunicado, esta iniciativa refuerza su apuesta por la promoción de la lectura, la dinamización cultural y la puesta en valor de espacios emblemáticos del municipio mediante actividades abiertas al público. La Fira del Llibre se enmarca en la celebración del Día del Libro y da continuidad a una propuesta que en anteriores ediciones ha combinado paradas de libros, presencia de autores, actividades familiares y un ambiente cercano en el entorno de la iglesia de Sant Llorenç.
Una propuesta de carácter popular
La edición de este año se celebrará durante la mañana y el mediodía del viernes 1 de mayo en un formato pensado para disfrutar de la cultura en un entorno accesible. En 2025, la feria reunió puestos de editoriales y autores, talleres infantiles y música en directo, consolidándose, según el Consistorio, como una propuesta cultural de carácter familiar y local.
El Ayuntamiento ha abierto además el plazo para solicitar paradas en la feria. Las personas o entidades interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 23 de abril a través del correo electrónico inscripcions@santjoandelabritja.com.
Desde el Ayuntamiento animan a participar en esta jornada cultural, concebida, según señala el comunicado, para "fomentar el hábito lector, apoyar la difusión de publicaciones y autores y seguir acercando la cultura a todos los públicos en un entorno patrimonial de gran valor".
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