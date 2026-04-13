Cortado al tráfico un tramo de Ignasi Wallis por el plan de reasfaltado de Ibiza

Los conductores que este lunes circulaban por el centro de Ibiza se han encontrado con una de las arterias principales de salida y entrada de la ciudad cerrada al tráfico. El Ayuntamiento de Ibiza informó la semana pasada de que este lunes iniciaba los trabajos de reparación y asfaltado de la avenida Ignasi Wallis dentro de una actuación que incluirá también las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaró, Morna, Jondal, Ca n’Escandell y Riu Miño.

Las líneas de autobús que transitan por Ignasi Wallis modofocarán su recorrido estos días con motivo de los desvíos provisionales. Toda la información está disponible en alsaibiza.com.

Los trabajos en Ignasi Wallis se dividirán en tres fases para "minimizar las molestias", según explicó en una nota el Consistorio. El Ayuntamiento prevé reconducir el tráfico por calles aledañas como Pere Francès y la calle Madrid mientras no esté operativa la avenida principal.

A primera hora de la mañana permanecía cortado el tramo comprendidoentre el cruce con Bartomeu Roselló e isidor Macabich hasta Can Ventosa.

Plan estratégico de mejora de la movilidad

Esta actuación, según explicó el Ayuntamiento de Ibiza, se enmarca en el plan estratégico de mejora de la movilidad y mantenimiento de la vía pública que el Consistorio ejecuta durante los últimos años en todos los barrios del municipio. Con estos nuevos trabajos, desde 2023 se habrán asfaltado más de 60 calles del municipio, con una inversión total superior a 4,5 millones de euros, en lo que el Ayuntamiento define como "el mayor plan de asfaltados, mejora y conservación de la vía pública llevado a cabo en la historia de la ciudad de Ibiza".

En 2023, con una inversión de 589.388,58 euros, El Ayuntamiento asfaltó las calles Cas Dominguets, sa Blancadona, Can Bufi, Talamanca, ses Feixes, Cosme Vidal Llàcer, Josep Llaudes Bermeu, camí de s’Empedrat, camí Can Bellet y el passatge Simon Pouet.

En 2024, con una inversión de 2.374.378,75 euros, actuó en las calles Aragón, Sant Cristòfol, Josep Zornoza Bernabeu, Corona, la rotonda de Talamanca, la avenida Sant Jordi, Bartolome Sala, Music Victorí Planells, Felip Curtois y Valls, sa Punta, Barbaria, Espardell, Illa Plana, Formentera, Piu VI, el aparcamiento de la calle Es Cubells y las avenidas 8 de Agosto y Santa Eulària.

En 2025, con una inversión de 1.244.116,76 euros, asfaltaron las calles Iboshim, Ceramista Joan Daifa, Alahuet, la Mola, Sant Francesc de Formentera, sa Llavanera, Periodista Escanelles, Aubarca, Josep Tur i Llaneras, es Canar, Cas Mut, Josep Llaudes Bermeu, Ca les Animes, Can Xareco, Ardiaca Vicent Bufi, Pere Torres García, Casa Vermella, así como la avenida Sant Joan, el paseo Juan Carlos I, la calle Ramon Muntaner y las vías Púnica y Romana.

Previsiones de 2026

En 2026, con una inversión de 327.847,50 euros, están previstos los trabajos en la avenida Ignasi Wallis y en las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaró, Morna, Jondal, Ca n’Escandell y Riu Miño.