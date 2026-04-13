El control de acceso de vehículos al Parque Natural de ses Salines en Ibiza todavía no tiene fecha

El Consell de Ibiza sigue trabajando en la definición de medidas para el control de accesos al Parque Natural de ses Salines este verano. Marí indicó este sábado que a día de hoy se mantienen reuniones y analizan aspectos como la capacidad de aparcamiento con los vecinos del parque y la Dirección General de Medi Rural del Govern.

Recordó que, por su parte, el Govern balear está redactando el nuevo plan regulador del parque para los próximos años.

En concreto, el conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, anunció a mediados de marzo que la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural estaría en exposición pública «en dos meses como muy tarde». «Hemos pedido que incluya claramente las zonas aptas y las prohibidas para aparcar», especificó Marí, antes de mencionar que la ley de regulación de entrada de vehículos «permite optimizar la movilidad en la isla».

Esta norma se volverá a aplicar por segundo año consecutivo desde el 1 de junio, cuando ya esté iniciada la temporada. Al tener la vista puesta en la evolución del conflicto en Oriente Próximo, Marí indicó que desde el sector turístico insisten en que, por el momento, no hay un impacto negativo en el volumen de reservas para este verano.

Puntualizó, sin embargo, que hay que ser «cautelosos» ante la evolución del conflicto.

Marí apuntó que se ha detectado un aumento de búsquedas de viajes con destino a Ibiza, pero esto todavía no se ha traducido en un incremento de reservas. Además, mencionó que el encarecimiento del combustible, especialmente el queroseno, podría acabar afectando a los precios y a la demanda. Esto influiría sobre todo en las reservas de última hora, de las que dependen una gran cantidad de establecimientos turísticos en la isla.