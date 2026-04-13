Movilidad
El Consell no descarta sancionar a Alsa por el caos en el servicio de bus en Ibiza
La institución advierte de que podrá penalizar a la nueva concesionaria si el sistema de control confirma incumplimientos en la calidad exigida en el contrato
El Consell de Ibiza no descarta sancionar a Alsa por los problemas detectados en el nuevo servicio de autobuses. Desde que se puso en marcha el pasado 1 de abril, los usuarios han denunciado la saturación del servicio, la eliminación de rutas directas o «un caos generalizado» en las líneas escolares, entre otras cuestiones.
Por el momento, el Consell no ha impuesto ninguna sanción pero puede hacerlo, según señaló el presidente de la institución, Vicent Marí, a Diario de Ibiza el pasado sábado.
El presidente explicó que el sistema de control del que ahora dispone el Consell «gracias al nuevo contrato», permitirá ver cuántas expediciones incumplen los criterios de calidad que exige la oferta de Alsa y «hay penalizaciones por cada retraso».
Marí indicó que el cambio todavía se está implementando y las incidencias se están reduciendo. «La nueva plataforma de control se usará para evaluar el grado de cumplimiento pasados estos días de ajuste», aclaró.
Desde la institución indicaron hace unos días que se colabora con Alsa para «ajustar» las líneas de autobuses a la demanda, lo que incluye la incorporación de vehículos más grandes y refuerzos en horarios lectivos.
Cambio de nomenclatura
La propia empresa explicó a Diario de Ibiza que los fallos iniciales se debieron a «errores» en la asignación de turnos de trabajo y a la confusión generada por el cambio de nomenclatura de las rutas.
El responsable de servicios de Alsa, José María Cardona, señaló que el cambio de nombres y de números de las rutas generó «mucha confusión entre los usuarios», además de que hubo modificaciones de horarios «que no eran ligeras variaciones». Cardona destacó que los cambios que se están introduciendo llevan «su periodo de adaptación» y «son para el beneficio de todos los ibicencos» para los próximos diez años. De este modo, desde la compañía se apuntó que entre la semana pasada y esta que ahora se inicia todo funcionaría «al 100%».
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