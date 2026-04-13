Comienzan los trabajos para reflotar el yate hundido frente al puerto de Ibiza tras un espectacular incendio

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) "continúa dirigiendo la gestión de la emergencia originada por el incendio de un yate registrado el 10 de abril en la entrada del puerto de Ibiza", ahora, según apunta, durante las tareas de recuperación de la embarcación, que se prendió fuego junto a s'Illa Negre pero que finalmente se hundió a escasos metros del dique de es Botafoc, en una zona elegida precisamente por la APB, que tiene las competencias en este caso.

Según informa el organismo portuario en una nota de prensa, en la fase actual de recuperación "está asumiendo las labores más relevantes", centradas en "la reflotación de los restos, la gestión de los residuos generados en la zona afectada y las tareas de limpieza del entorno marítimo".

Imagen de los restos del yate incendiado en Ibiza. / APB

El suceso, recuerdan desde la APB, se produjo en torno a las 19.40 horas, cuando se detectó una columna de humo en la bocana del puerto visible desde toda la ciudad y gran parte de la zona sur de la isla de Ibiza. "De forma inmediata, efectivos de la Policía Portuaria y prácticos de la Corporación de Prácticos de Ibiza fueron los primeros en intervenir y lograron evacuar en pocos minutos a las seis personas que se encontraban a bordo de la embarcación, entre tripulación y pasajeros, que fueron trasladadas a un lugar seguro".

Mientras se completaban las tareas de rescate, añaden desde la APB, "el incendio se propagó con rapidez y provocó graves daños en la embarcación. En ese momento, la APB activó los protocolos de emergencia en el ámbito de las aguas de la Zona II y asumió la dirección de las operaciones, coordinando a todos los servicios implicados".

Imagen de la medida de contención de residuos en el agua. / APB

Y sigue el relato del organismo portuario: "Una vez garantizada la seguridad de las personas, las actuaciones se centraron en el control del incidente y en la evaluación de los posibles riesgos ambientales, especialmente en relación con eventuales vertidos y afecciones al medio marino. En las horas posteriores, la APB desplegó medidas de contención y prevención para minimizar el impacto ambiental".

Durante este fin de semana, la Autoridad Portuaria "ha mantenido la dirección de la emergencia en coordinación con los ayuntamientos implicados, Capitanía Marítima, la Corporación de Prácticos y el resto de organismos participantes. En este marco, se han llevado a cabo las primeras actuaciones de retirada de restos y limpieza de la zona".

Actualmente, indican que el foco operativo "se centra en las tareas técnicas de reflotamiento del pecio, así como en la recogida, clasificación y gestión de los residuos generados, con el objetivo de garantizar la seguridad portuaria y la protección del medio marino".

Imagen del pecio tomada bajo el agua. / APB

"Los trabajos continúan bajo supervisión directa de la APB, que mantiene activos los dispositivos de control y seguimiento hasta la completa normalización del área afectada". Según prevé la Autoridad Portuaria, "a finales de semana podrán llevarse a cabo las operaciones de reflotamiento si las condiciones meteorológicas lo permiten".

Desde la APB no explicaron si estos trabajos los ha iniciado la empresa propietaria de la embarcación siniestrada, a través de su seguro, o el propio organismo portuario de manera subsidiaria, pasando posteriormente la factura a la propiedad.

La zona en la que se hundió el yate, perimetrada para los trabajos. / J.A. Riera

La APB sostiene que la actuación coordinada desde el primer momento, "con especial protagonismo de la Policía Portuaria y de los prácticos del puerto en las labores iniciales de rescate", ha permitido evitar daños personales y limitar el alcance del incidente.

En su comunicado, la Autoridad Portuaria de Baleares "reafirma su compromiso con la seguridad portuaria y la protección del medio ambiente", y agradece la colaboración entre todas las administraciones implicadas para ofrecer "una respuesta eficaz y rápida" ante emergencias en el ámbito marítimo-portuario.