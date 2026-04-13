Piden seis años de cárcel para un padre por repetidos abusos sexuales a su hija de 13 años en Ibiza

Un hombre de nacionalidad uruguaya y 50 años de edad se enfrenta a la petición de seis años de cárcel por un presunto delito continuado de abuso sexual a su propia hija menor de edad. Los repetidos episodios, que se juzgan esta semana en la Audiencia Provincial, se produjeron en Ibiza en 2019, cuando la víctima tenía 13 años.

El relato de la acusación detalla una serie de abusos ocurridos en el domicilio del procesado. El más grave de ellos tuvo lugar una noche en la que la menor, debido al miedo a la oscuridad que padecía, se introdujo en la cama de su progenitor. Según la Fiscalía, la niña se despertó a mitad de la noche encontrando entre sus piernas al acusado, que le estaba lamiendo la vagina. Al percatarse de que la menor se había despertado, el acusado cesó su actitud preguntándole si estaba "cansada".

El escrito de acusación también relata otros episodios de "ánimo lúbrico", tales como tocamientos de glúteos de manera reiterada mientras el hombre le advertía que "no podía decir nada". Asimismo, se describe una situación en la que el acusado habría salido de la ducha desnudo y, en presencia de su hija, le habría instado hasta en dos ocasiones a que le tocara sus partes íntimas, algo a lo que la menor se negó.

En otra ocasión, mientras la niña descansaba sobre su regazo en el sofá, el procesado comenzó presuntamente a besarle la cara y la boca, al tiempo que le propinaba pellizcos en la oreja y el brazo. La Fiscalía señala que la menor no se apartaba por "miedo a las represalias" y por un sentimiento de "vergüenza propia". Como consecuencia de estos actos, la víctima ha sufrido diversos problemas psicológicos.

10.000 euros de indemnización

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento que prohíba al hombre aproximarse a menos de 150 metros de su hija o comunicarse con ella por cualquier vía durante un periodo de ocho años. Una vez cumplida la pena de prisión, el Ministerio Público pide que el acusado permanezca bajo una medida de libertad vigilada durante ocho años.

Por último, y en concepto de responsabilidad civil, la acusación pública reclama una indemnización de 10.000 euros por los daños morales causados a la menor, atendiendo a la gravedad de los hechos y las patologías derivadas de los mismos. El juicio se celebrará esté miércoles 15 a las 9.40 horas en la Sección Provincial de la Audiencia Provincial.