Sucesos
Bomberos de Ibiza rescatan a un conductor tras quedar atrapado en su coche en Sant Antoni
El coche se salió de la vía en la carretera de Cap Negret
Un hombre quedó atrapado en su vehículo, un Volkswagen Polo, la noche del domingo tras salirse de la vía cuando circulaba por la carretera de Cap Negret, a la altura del kilómetro 12, en el municipio de Sant Antoni.
El Parque Insular de Bomberos de Ibiza recibió una llamada de alerta sobre lo sucedido a las 23.15 horas. Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos a bordo de una autobomba urbana pesada.
Los efectivos tuvieron que excarcelar al conductor ya que las puertas habían quedado bloqueadas.
La víctima fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario. El turismo quedó siniestro total, con la luna delantera rota y el volante completamente desplazado de su posición. Además, los airbags se activaron a causa del impacto.
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